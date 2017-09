Regeln für Männer #1: Die beste Freundin

Sie ist einem Mann nicht ganz geheuer. Sie war schon da, bevor er gekommen ist. Sie wird noch da sein, wenn er wieder weg ist. Sie weiß vermutlich zu viel. Und er kann nichts dagegen tun. Sie – das ist die beste Freundin seiner Frau.

Die, mit der sie über alles redet. Die sie schon lange kennt, meistens seit der Schule, mit der sie viel erlebt hat – die ersten Knutschereien, den ersten Rausch, gemeinsame Festivalbesuche, Urlaube und VHS-Aerobic-Kurse, Schwangerschaften und Diäten. Sie sind sprichwörtlich durch dick und dünn gegangen.

Wenn zwei solcherart miteinander vertraute Freundinnen sich treffen, ist der Mann abgeschrieben. Ihrem Gespräch zu folgen, ist für ihn nicht nur schwierig, weil sie viel und schnell reden, es gibt auch noch Codes und Blicke und Hinweise, die er nicht entschlüsseln kann. Weil er die Insider nicht kennt. Weil er damals nicht dabei war. Und weil die besondere Verbindung, die seine Frau zu ihrer besten Freundin hat, ihn automatisch zum Außenseiter macht. Das muss er aushalten können. Wenn Sie sich als Mann schon mal gefragt haben: Was weiß die beste Freundin meiner Frau wirklich?, kann ich Ihnen nur sagen: alles. Ja, das auch. Und das – natürlich. Als Ihnen Ihre Frau versprochen hat, DAS würde sie ihr aber nicht erzählen? Hahaha. Hat sie. Machen Sie sich keine Illusionen.

Dass Ihnen diese beste Freundin deshalb suspekt ist, ist verständlich. Sie sollten aber dennoch niemals den Fehler machen, über sie zu lästern. Ganz gefährlich! Sagen Sie niemals etwas Negatives über die Freundin, auch nicht, wenn Ihre Frau es tut. Die darf das. Sie dürfen es nicht. So einfach ist das. Stellen Sie sich lieber gut mit der Freundin, denn: Das hilft Ihnen vielleicht mal im Ernstfall. Eine Frau lässt sich durchaus vom Rat ihrer Freundin beeinflussen, wenn die was sagt wie „das hat er sicher nicht so gemeint“, „da tust du ihm jetzt aber Unrecht“ oder „gib ihm halt noch eine Chance“.

Doch Vorsicht, das ist ein schmaler Grat: Stellen Sie sich gut mit der Freundin, aber nicht ZU GUT. Das ist auch wieder nicht richtig, denn dann drohen Eifersuchtsszenen und Zickenterror. Stellen Sie sich einfach vor, die beste Freundin sei Ihre Vorgesetzte in der Arbeit, bei der Sie sich positiv mit Charme und Wissen hervortun wollen, es aber nicht übertreiben dürfen, weil Sie das Kopf und Kragen kosten könnte. Am besten sind Sie in entscheidenden Momenten einfach still, lassen Ihre Frau mit ihrer Freundin Spaß haben und sagen nichts. Ich wette, das können Sie ganz gut.

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin. E-Mail: interaktiv@svh.at