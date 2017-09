Sepp Schellhorn: „Lehne das Schleierverbot ab“

Neos-Politiker Sepp Schellhorn versteht den Ärger der Hoteliers.

Die SF-Story zum Burkaverbot (Vollverschleierungsverbot ab 1. Oktober 2017) führte zu hitzigen Diskussionen der Leser. Auch Neos-Landeschef (und Gastronom) Sepp Schellhorn meldete sich.

Touristiker und Hoteliers murren über das Burkaverbot ab Oktober. Warum?

In der Praxis stellt man sich das wahnsinnig schwierig vor. Wie exekutiert man das? Es geht bei dem Paragrafen ja nicht um touristische Angelegenheiten. Es geht um das bedrohliche Potenzial in Wien mit 50 Gefährdern. Letztlich ist es also Angstmache, es ist Wahlkampf. So gesehen verstehe ich den Unmut.

Verstehen Sie auch, wenn der Bevölkerung die Entwicklung nicht gefällt?

Natürlich habe ich dafür Verständnis. Auch wenn ich ein Gast aus Deutschland wäre, würde ich das so sehen. Allerdings hat die Region Zell am See diese Zielgruppe damals bewusst gewählt. Man hat um arabischen Gäste geworben. Damals war man froh, jetzt ist man nicht mehr so glücklich. Auch das verstehe ich.

Warum sind die Neos gegen das Burkaverbot?

Wir sehen in der Exekutierbarkeit die Schwächen. Es gibt andere Mittel, um auf die Unterdrückung der Frauen hinzuweisen. Das ist ja auch eine religiöse Frage. Und Sie wissen ja gar nicht, ob diese Frau unterdrückt ist.

Im Tessin legen viele Araberinnen jetzt den Schleier ab. Vielleicht ja gerne.

Was wollen Sie mir jetzt unterschieben? Ich spreche natürlich auch für die Frauen. Aber ich spreche mich auch gegen Verbote aus. Steht es mir zu, in einer freien westlichen Welt, wem anderen was vorzuschreiben? Nein.

Sogar die saudische Botschaft bat ihre Bürger, das Verbot im Tessin zu respektieren.

Das wird sie bei uns auch tun. Aber fragen Sie mal bei der Österreich Werbung nach, ob die die Gäste informieren.

Sonja Wenger