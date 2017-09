In der Halleiner Altstadt rührt sich was

Für Schleckermäuler ist die Halleiner Altstadt schon lange ein Hotspot: Exotische Fruchteissorten, unbekannte Nuss- und Joghurt-Kombinationen, riesige Eisbecher mit gefühlt kiloweise Früchten und Schlag – für Eisfans war das GelatiOK am Bayrhamerplatz schon Ende der 1990er eine Sensation. Und seine Strahlkraft ist ungebrochen: Der Slogan „Fahr ma nach Hallein Eisessen?“ gilt bis heute.

Mittlerweile hat sich die Altstadtgastronomie am erfolgreichen Eisladen ein Vorbild genommen. Da sind Eckpfeiler wie das „Lechenauers“, „Bella Palma“, das heuer sein 20-Jahr-Jubiläum feierte, die Gasthäuser Hager und Barmstein. Und da sind viele junge und neu übernommene Betriebe, die die Krisenstimmung im Jahr 2015 rasch vergessen ließen und einen neuen Aufbruch in der Altstadt entfachten.

Stadtkrug und Freysitz werden nun von David und Vera Bogner geführt, sie errichteten heuer eine neue Muglbar und eine Innenterrasse vor dem Freysitz. Aus dem „Kaffeehäferl“ wurde das „Don Carlos“, aus dem „Barock“ das Restaurant „Hassl“. Das „Kastro“ heißt nach einem Pächterwechsel „Mäx Bar“, im Altstadtkeller eröffneten Margarethe und Niclas Hlawa-Grundner das „Café Kurkuma“. Auch „Kabinett“ und „Roadhouse“ starteten.

Die „Cleitzlers Pizzamanufaktur“ erweiterte ihre Öffnungszeiten, ebenso erfolgreich gestaltete sich die Erweiterung des „Vom Fass“-Geschäfts zur „Genusskrämerei“. Am Kornsteinplatz, lange ein gastronomischer Nebenschauplatz, eröffnete Ende 2016 das mediterrane Spezialitätenlokal „Pinna Nobilis“. Mit „Uncle Van“ und „Phung Van Thuc“ stehen auch zwei neue Asiaten zur Auswahl. Und bald sollen ein italienisches und ein griechisches Spezialitätenlokal in der Altstadt aufsperren.

Der gelungene Mix sei Teil des Erfolgsrezepts, meint Rainer Candido, Geschäftsführer des Tourismusverbands Hallein-Bad Dürrnberg: „Bodenständige und feine Küchen, national und international, da ist für jeden Gast oder Besucher etwas dabei.“ (siehe Interview rechts). Das wird mittlerweile auch vermarktet – bei kulinarischen Stadtrundgängen können sich die Gäste vom Café Braun bis zur Brennerei Guglhof durchkosten, die Aktion „Film & Frühstück“ unterstützt die Cafészene der Altstadt, die ebenfalls in den vergangenen Jahren einen starken Aufschwung genommen hat. So ist das „Cafe am Steg“ neu, auch „Salitri“ und Mikl sind unter neuer Führung.

Bürgermeister Gerhard Anzengruber (ÖVP) lobt ebenfalls den gelungenen Mix und freut sich über den neuen Schwung in der Altstadt: „Der Ausgangspunkt 2015 war ja eine sehr triste Situation, die drohenden Schließungen, die Übergaben, die nicht funktioniert haben, die fragliche Fortführung vom Stadtkrug, da wurde auch die Bedeutung des gesellschaftlichen Zusammenlebens in der Stadt deutlich.“

Die Stadt hat auch versucht, die Entwicklung zu unterstützen: Seit 2015 können auch Gastronomiebetriebe unter gewissen Bedingungen (gastronomisches Angebot, Öffnungszeiten und Sitzplätze) Mietzuschüsse aus dem 2010 eingeführten Stadtkernfonds beantragen. „Das ist von allen genutzt worden, die seitdem ein Lokal übernommen oder neu aufgemacht haben“, sagt Anzengruber.

Interview: „Hallein hat einen der schönsten Stadtkerne Österreichs“

Rainer Candido ist seit knapp zwei Jahren Geschäftsführer des Tourismusverbandes. Mit dem „Fenster“ spricht er über die Entwicklung Halleins.

Was zeichnet die Gastronomie der Stadt aus?

Erstens ist der Standort ein Juwel und bietet in der Verbindung Altstadt, Pernerinsel und Dürrnberg eine einzigartig Kulisse. Dazu kommt die leichte Erreichbarkeit, ob individuell oder öffentlich – viele gastronomische Betriebe sind fußnah erreichbar. Zweitens besitzt die Stadt einen der unberührtesten Altstadtkerne Österreichs. Gepaart mit der Buntheit der hiesigen Gastronomie ist diese Kombination einzigartig. Dazu kommt noch die außergewöhnliche Vielfalt, der Mix aus bodenständigen und feinen Küchen, national und international ist für jeden Gast oder Besucher etwas dabei. Neben den Traditionsbetrieben wie Konditorei Braun, Hofbräu Kaltenhausen, Guglhof, dem Brückenwirt oder dem Toro Toro, den langjährig familiengeführten Betrieben wie dem Restaurant Pizza Bella Palma oder Gelati OK, gibt es viele Jungunternehmer, die den Sprung in die Selbstständigkeit wagen: Hier denke ich an den Stadtkrug oder das Cafe Salitri.

Wie wichtig ist eine lebendige Gastronomie für die Entwicklung von Hallein?

Enorm wichtig. Kulinarik verbindet Menschen. Menschen, die sich wohlfühlen, kommen immer wieder an den/diesen Ort zurück. Das zeigt sich in den Standortkennzahlen, wie Frequenz, Verweildauer und Wertschöpfung. Wir haben in allen Bereichen positive Zahlen – Tendenz steigend.

Man merkt die steigende Attraktivität an den Zahlen?

Absolut. Aber nicht nur in der Besucher- oder Nächtigungsstatistik, sondern auch in der Wahrnehmung der Menschen. Tenor: Es tut sich was in Hallein – und das animiert zum Besuch.

Wie kann man die Gastronomie unterstützen?

In unserem Aktivprogramm bieten wir etwa den kulinarischen Stadtrundgang an. Hier verbinden wir die Wissensvermittlung mit der Gastronomie. Wir haben heuer die Halleiner Gastronomie zu den Festspielen auf die Pernerinsel geholt. Bei Standort- oder Eigenaktivitäten begleiten wir die Gastronomen in der Vermarktung und in der Kommunikation. Und wir helfen beratend bei der Umsetzung von Ideen, wie beispielsweise beim Kleizergassenfest. Wenn Halleiner Gastronomen Unterstützung brauchen, dann werden wir in den meisten Fällen kontaktiert und helfen gern.

Von Matthias Petry