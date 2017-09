Filmkritik: „Wir töten Stella“

„Ich bin allein… Viel lieber wäre ich tot wie sie,“ verrät zu Beginn die Stimme aus dem Off. Die Erzählerin, das ist Anna, Ehefrau eines erfolgreichen Anwalts und Mutter zweier Kinder.

Zwei Tage lang zieht sie sich zurück, um ihre Geschichte aufzuschreiben. Der Anlass hierfür ist der Selbstmord Stellas. Stella, die 19-jährige Studentin und Tochter einer Freundin, hat mehrere Monate bei Anna und ihrer Familie gelebt. Sehr schweigsam und scheu ist die junge Frau. Als Anna ihr ein rotes Kleid kauft, nimmt sie auch der Ehemann wahr und beginnt mit ihr eine Affäre. Anna beobachtet das Geschehen mit kühlem Blick. Statt zu reagieren, schaut sie weg und verfolgt im Fernsehen lieber eine Lesung von Christa Wolf.

Inszenierung

Nach seiner Verfilmung von „Die Wand“ (2012) präsentiert Regisseur Julian Pölsler mit „Wir töten Stella“ erneut eine Adaption eines Stoffes der oberösterreichischen Autorin Marlen Haushofer. Der Regisseur selbst spricht hierbei von einem „Die Wand“-Prequel und Teil einer geplanten Haushofer-Trilogie. Und tatsächlich schließt „Wir töten Stella“ in vielfacher Hinsicht an „Die Wand“ an: Die Hauptdarstellerin, erneut von Martina Gedeck gespielt, zieht sich wieder zurück, um etwas aufzuschreiben. Wie im Vorgänger hat auch dieses Mal eine unsichtbare Wand eine symbolische Bedeutung. Und nicht zuletzt ist auch der Gosausee wieder ein zentraler Schauplatz. Pölsler inszeniert die Novelle sehr werkgetreu. Der Kinogeher wird aus dem Off mit viel Text konfrontiert, während er auf der Leinwand Martina Gedecks stummes, melancholisches Gesicht sieht. Das ist wenig kinematografisch. Für die Träume und Albträume der Heldin findet der Film indessen spannende, bedrohliche Bilder.

Der bewegendste Moment

Eine unglaubliche Kälte und Distanziertheit prägt die Atmosphäre des Films. Das ist oft schwer auszuhalten. Ein Mensch, der stört, wird gleichsam entsorgt: Stellas Schicksal erinnert an jenes von Gregor Samsa aus Kafkas „Die Verwandlung“.

Fazit

„Wir töten Stella“ seziert metaphernreich, nüchtern und schwermütig eine kaputte bürgerliche Familien- und Eheidylle.

Von Helmut Hollerweger

