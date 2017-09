Eine Plattform für die Tiere

Das Bewusstsein, dass wir die Welt nicht so behandeln können, als gäbe es nur uns Menschen, wächst. Endlich, muss man hinzufügen.

Denn immer öfter offenbaren sich die Grenzen der Belastung – und wie sich die Natur wehrt. Stichwort: Stürme. Stichwort: Klimawandel. Auch wie wir mit Tieren umgehen – Stichwort: Ernährung. Stichwort: Massentierhaltung –, bewegt immer mehr Menschen. Das machen wir ab sofort auch zum fixen Thema im „Fenster“, zumal Tiere der treueste Begleiter des Menschen sind.

Teilen Sie mit uns Ihre liebsten Tierfotos, in dem Sie diese auf der Facebook-Seite des „Fenster“ hochladen. Oder per Mail an interaktiv@svh.at schicken.