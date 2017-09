Wanda besingt Inspektor Columbo

Es ist so eine Sache mit der Erwartungshaltung. Ist sie sehr hoch, wächst die Gefahr, dass man herb enttäuscht wird. Ist sie hingegen niedrig, schwindet die Gefahr einer herben Enttäuschung.

Jetzt sei an dieser Stelle zugegeben, dass unsere Erwartungshaltung zum neuen Wanda-Album äußerst niedrig war. Nicht, weil wir Wanda nicht mögen. Ganz im Gegenteil. „Amore“ war bei weitem das Beste, das eine österreichische Band in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat. Aber Wanda haben sich mit diesem Erfolg irgendwie abgenützt. Verkommen zum Klischee. Der Kult, den die Band ums Saufen und Rauchen veranstaltet, ist einfach öde.

Und dann war da das zweite Album „Bussi“, das musikalisch an „Amore“ bei weitem nicht heranreichen konnte. Also was sollte das dritte Werk von Herrn Wanda bringen?

Wir erwarteten Niedergang, Enttäuschung. Und müssen zugeben: Herr Wanda hat uns überrascht. Wohltuend überrascht. Nicht, weil er besonders herumexperimentierte oder auf Teufel komm raus Neues machen wollte. Nein, weil er bei sich blieb. In bester Wanda-Tradition.

„Columbo“ ist einfach – gut. Mehr gibt es nicht zu sagen. Und „0043“? Naja. Das Album heißt übrigens „Niente“ – Nichts …

Von Hermann Fröschl