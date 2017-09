Pickerl, Love und Fidget Spinner

Als Kind hatte ich ein Pickerlheftl. Manche Pickerl waren samtig, manche konnten leuchten, das waren die wertvollsten, wenn meine Freunde und ich getauscht haben.

Sobald ich genug gespart hatte, hab ich mir in Hallein beim Gebhart neue Sticker gekauft, die gab’s an Rollen zum Abreißen, mit vier Stück drauf, sie haben ein Vermögen gekostet. Heute bekommen meine Kinder große Schablonen mit 1000 Pickerln, und die sind ihnen ziemlich blunzen. Sie haben eine Truhe voller Sticker. Mit Glitzer, Superman und Elsa, Minions und Trolls, in allen Größen und Farben. Sie kleben diese Pickerl nicht in die Heftln, wo man sie wieder ablösen kann – sondern auf Papier, aufs Bettgestell, an die Wand. Mir blutet das Herz, aber ich versteh’s: Das ist billigste Massenware.

Und alles, mit dem man überschüttet wird, bedeutet einem wenig. Ich denk oft drüber nach, wie ich meinen Kindern in unserer Wegwerfgesellschaft beibringen kann, Dinge zu schätzen. Wo sie doch sehen, dass ebendiese Dinge keinen Wert haben. Als sich der Sohn einen Fidget Spinner gewünscht hat, weil das das Must-have der Stunde war, hab ich ihm gesagt, dass er sich einen von seinem Taschengeld kaufen darf. Er hat es allerdings auch den Großeltern erzählt, und kurz darauf hatten wir nicht einen oder zwei Spinner zuhause, nein, wir hatten sieben. SIEBEN! Die Großeltern meinen’s gut, sie wollten den Kindern eine Freude machen, „die kosten ja nicht viel“ – und genau das ist das Problem.

Am nächsten Tag hat der Sohn einen in den Kindergarten mitgenommen, und als ich gesagt hab: „Du, wenn der weg ist, ist er weg, gell“, hat er mir erklärt: „Dann kauft mir die Oma eh einen neuen.“ Er musste nicht, wie ich früher, auf das sparen, was er haben wollte. Er hat nicht, wie ich früher, nur eins davon. Und ja, doch, da wundert es mich nicht, dass aus diesen Kindern Jugendliche werden, denen Gegenstände wurscht sind. Die nach dem Electric Love – wie heuer Anfang Juli – alles liegen und stehen lassen: Zelte, Campingsessel, Kleidung, Kühlschränke, zum Großteil wie neu. Weil die Sachen eh billig sind. Weil sie eh neue kriegen. Und weil sie keinen Respekt vor der Umwelt bzw. jenen Menschen haben, die ihren Scheiß wegräumen müssen. Jetzt klinge ich wie ein Ewiggestriger, der – wie jede Generation vor mir – auf die Jugend schimpft. Aber das bin ich nicht, denn die Jugend ist daran nicht schuld. Sondern wir, die ihnen nichts anderes beigebracht haben. Mein Pickerlalbum hab ich übrigens noch. Und ich versteck es vor meinen Kindern.

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin. Mail: interaktiv@svh.at