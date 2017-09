Im Haus des „Kaisers“ dominiert klassische Küche

Ja, im Restaurant Riedenburg speisen auch die Bayern gern.

Die Kollegen vom Schwesternblatt „Hallo Nachbar“ haben ein Interview geführt mit zwei Köchen, einem bayerischen und einem Salzburger, über kulinarische Unterschiede. Beide waren sich einig, dass es da ein qualitatives Nord-Süd-Gefälle gebe. Bei den Preißn nahe Köln könne man in einem Wirtshaus Ungenießbares serviert bekommen, weil der Wirt am Tag zuvor noch Maurer war. Solche Gemeinheiten seien schon in Bayern nicht möglich – aber besser noch als dort koche man in Österreich. Das gab der Bayer zu. Und der Vorkoster sieht dessen Landsleute gerne auf ein Mahl über die Grenze wechseln.

Aber auch bei uns sei nicht mehr alles Sonnenschein. Der Salzburger im Interview heißt Helmut Schinwald und ist Küchenchef in der Riedenburg. Er beobachtet bei Familienfeiern, dass von zehn Kindern fünf sagen: „Eure Suppe schmeckt komisch.“ Weil sie nur mehr Fertiggerichte bekommen und keine Rindsbrühe mehr kennen.

Moment einmal: simple Rindsbrühe in der Riedenburg? War das nicht der Ort raffiniertester Genüsse, produziert von Köchen, die Mühe hatten, ihre Hauben auf dem Haupt zu stapeln – Bruno Plotegher, Richard Brunnauer? Hatte nicht Festspiel-Präsident Gerard Mortier hier seine Flasche besten Bordeaux stehen fürs tägliche Tafeln? Ja, so war es einmal, aber es war nicht wirtschaftlich einträglich. Deshalb stellte Schinwald als neuer Pächter auf klassische Küche um.

Die Riedenburg im Stadtteil Riedenburg hat eine attraktive Lage, gerade für Bayern. Ein Besuch in der Altstadt und vor- oder nachher ein Stopp im Restaurant. Gesegnet mit kostenlosen Parkplätzen vor der Haustür, mit edel getäfelten Stuben und ein Salettl vom Feinsten. Vielleicht lockt auch der Umstand, dass dies Gebäude einem prominenten Bayern gehört: Franz Beckenbauer. Ja, wenn da nicht die Grenzkontrollen wären! Die Münchner Gäste und die aus Rosenheim seien „zu 80 Prozent weggeblieben. Das ist brutal“, klagt Schinwald. Ab November hat die EU den Bayern diesen wahlkampfbedingten Stau untersagt. Mal schauen, ob es wirklich so kommt.

An unserem Abend stand nur ein Auto mit bayerischem Kennzeichen vor der Tür. Es wäre Platz gewesen für weitere Nachbarn. Angeboten wurde ein Menü (5 Gänge 76 Euro), das mit Wagyu-Rind und Jakobsmuschel leicht angeberisch klang. Interessanter die Speisen à la Carte.

Es begann mit Kalbstafelspitz (€ 17,80), dünn aufgeschnitten, innen rosig, bedeckt von Eierschwammerl in kräuterbunter, lauwarmer Marinade, sehr gut abgeschmeckt. Hochintensiv kam im Mokka-Ton der Krebse die Fischsuppe (€ 8,90) daher mit Muscheln, Krebslein und einem Stück Fisch. Wobei der Koch nicht an Portionsgröße sparte. Mit Chili sah sich dann ein Rahmkraut wunderbar aufgepeppt zu schmelzend zarten Blunzentascherl (€ 13,80). Festfleischig und aromatisch das gebratene Perlhuhn (€ 24,50) samt Nudeln in einer kräftigen Marsala-Sauce. Elegant das Kokos-Eis zu fruchtiger Mango-Créme brûlée (€ 9,90). Von flaumigem Topfenteig ummantelt, zart überbröselt waren die zwei Marillenknödel (€ 9,50), also genauso, wie sie gehören. Das hat Haubenqualität.

Die Weinkarte ist interessant bestückt – es gibt aber keine Flasche unter 29 Euro. Das tut weh. Auch die Riedenburg zeigt also, dass man in Salzburg öfter ein Restaurant findet als in Bayern, in dem man richtig gut essen kann.

Riedenburg

Neutorstr. 10, 5020 Salzburg,

Tel. 0662/830815,

www.riedenburg.at