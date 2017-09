Vom Büro auf den Acker: Nußdorferin initiiert Jungbauernmarkt

Weil sie wissen wollten, was sie essen, gingen die Nußdorfer Wirtstochter Christina Zauner (27) und ihr Freund Roman Grillneder (28) vor vier Jahren unter die Bauern.

Sie ist in der Touristikbranche tätig, er Maschinenbau-Techniker bei Palfinger. „In den Geschäften gibt’s Obst und Gemüse aus Südafrika und von noch weiter her. Schon meine Oma sagte: Des, wås um d’Leit umiwåchst, is guat für d’Leit und ich glaube, da hatte sie recht“, sagt Christina Zauner. „Superfood, das heute als Nonplus-Ultra gehandelt wird, wächst in Asien und Südamerika! Das kann’s nicht sein.“

Die beiden wollten Regionales am Teller und begannen, selbst Gemüse anzubauen. Bald kamen die ersten Hühner dazu. Heute sind es rund hundert Stück der alten Rasse Les Bleus. „Das ist eine Zweinutzungsrasse. Die Weiberl legen Eier, die Manderl liefern Fleisch“, erklärt Zauner. Bei Legehennenrassen werden die männlichen Küken geschreddert, bei Masthuhnrassen, dem typischen Grillhendl, die weiblichen. „50 Prozent der Küken zu töten, weil sie für die Lebensmittelproduktion nicht taugen, das ist Wahnsinn. Das wollten wir nicht.“

Auch Stodinger fahren nach Nußdorf zum Bauernmarkt

Bei ihnen tummeln sich Hähne wie Hennen unter den Apfelbäumen auf der Streuobstwiese. Zwei mobile Holzställe dienen als Unterschlupf. Ist das Gras abgefressen, wird das Hühnervolk weiterbewegt. Das schützt den Boden vor Übersäuerung und beschert den Hühnern stets frisches Futter. Die Tiere sind handzahm, lassen sich streicheln, denn Zauner beschäftigt sich von klein auf mit ihnen. So viel Zeit muss trotz Bürojob sein. „Es ist süß, wenn die Gockel in den Stimmbruch kommen“, schwärmt sie.

Als Bäuerin vom „Kastnergütl“ kehrt Zauner zu ihren Wurzeln zurück, denn schon die Großmutter hatte neben dem Gasthof Neuwirt, der heute von ihren Eltern betrieben wird, eine kleine Landwirtschaft. Sie begann, die zuvor verpachteten Flächen wieder selbst zu nutzen. Das blieb nicht unentdeckt. „Die Leute fragten, ob ich Gemüse übrig hätte. So begann ich, andere mitzuversorgen.“ Als Wirtstochter nicht unkommunikativ, stellte sie bald fest, dass es mehrere im Ort gibt, die im kleinen Stil Lebensmittel herstellten – für die Familie und Freunde. Joghurt aus Schafmilch beispielsweise.

Der Gedanke einer gemeinsamen Plattform war geboren. Zauner holte sechs Jungbauern und ihren Vater, der neben dem Wirtshaus auch eine Fischzucht hat, an Bord und gründete im Vorjahr die „Nußdorfer Schrona“, einen Jungbauernmarkt. Auch die Jägerschaft konnte sie dafür gewinnen. „Die Produkte sind ausschließlich aus Nußdorf, es wird nichts zugekauft. Das Angebot wechselt je nach Saison – und wenn’s aus ist, ist’s halt aus“, so Zauner.

Weil sie alle Hobby-, Nebenerwerbs- bzw. Vollzeitbauern mit Kleinbetrieben sind, gibt es nur sechs Termine von Frühjahr bis Herbst, heuer noch am 9. September und 28. Oktober (8 bis 12 Uhr beim GH Neuwirt). Sie alle verkaufen auch ab Hof. Auf der Schrona gibt’s je nach Verfügbarkeit Schafmilch- und Milchprodukte, Rindfleisch, Honig, Forellen, Wildbret, Edelbrände, Most, Essige, Wildkräuter- und Wildobstspezialitäten. Und natürlich Gemüse und Eier vom Kastnergütl.

Und Hühnerfleisch, denn auch ein glückliches Gockelleben ist irgendwann vorbei. Um den Tieren Stress zu ersparen, schlachten Zauner und ihr Freund selbst am Hof. „Ich nehme sie auf den Arm, streichle sie. Es ist vorbei, bevor sie es merken. Das ist hart für mich, ich möchte aber nicht, dass es einmal leichter wird. Das ist der Respekt vor dem Tier und dem Leben.“

Von Petra Suchanek