Sexy Dessous unter der Burka

Salzburgs Touristiker sollten sich entspannen. Arabische Frauen sind auch modern.

Wie in Bagdad. So kommentiert man im Pinzgau das Ambiente, das sich alljährlich im Sommer in Zell am See einstellt. Araberfamilien aus den reichen Golfstaaten schwärmen pünktlich nach dem Ramadan nach „Sellamsi“, in ihr kühles Mekka der Alpen. Sie kommen aus den konservativsten islamischen Ländern: Saudi-Arabien, Oman, Katar, Emirate. Dort tragen die Frauen Abaya und Nikab, ein sackartiges Überkleid mit Gesichtsschleier.

Im Westen gilt diese Bekleidung als Inbegriff des politischen, reaktionären Islam. Die schwarzen Gestalten irritieren und verstören. Doch der Ölreichtum hat diesen Muslimen etwas gebracht, das die Salafisten in den heruntergekommenen Stadtvierteln Europas hassen: westlichen Luxus.

Golfstaaten-Araber lieben Shopping und Kaufrausch, auch im Urlaub schleppt man säckeweise Zeug aus Kosmetik-, Schmuck-, Mode- und Dessousläden. Weniger bekannt ist in unseren Breiten, dass die muslimischen Frauen zunehmend gegen das erstickende Regime der Männer und Mullahs aufbegehren. Eine unerhörte Provokation war, dass eine junge Saudi im Minirock durch eine antike Stätte spazierte und das auch noch auf Facebook stellte. Die Polizei stellte die Ermittlungen gegen sie ein. Die Dinge ändern sich leise.

Trotzdem erstarren die heimischen Touristiker nun wegen des Burkaverbots. Man schweigt, hat die hysterischen Reaktionen auf die Benimm-Broschüre für Araber noch im Kopf.

Ein Blick ins Tessin täte gut. Auch dort hatte die Branche Angst, nachdem die Stimmbürger die vielen, schwarz verhüllten Frauen so nicht mehr sehen wollten und den Nikab verbannten. Die Eidgenossen fürchteten sich nicht zu Tode. Man sagte den Gästen, was Sache ist. Selbst die saudische Botschaft twitterte unaufgeregt, die ehrenwerten Bürger sollten das Verbot respektieren. Und dann – kamen mehr arabische Gäste als zuvor. Frauen mit Kopftuch statt mit Sehschlitz. Vorstellbar ist, dass sie aufatmeten, als sie die Stoffgefängnisse ablegen konnten. Denn darunter, das ist in der Hotelbranche bekannt, sind viele Araberinnen sexy gestylt und aufgebrezelt.

Sonja Wenger