Ideal im Herbst: Städtereise nach Rom

Rom, die ewige Stadt, ist immer eine Reise wert.

Zu Fuß unterwegs zu sein in Rom und die Stadt am Tiber zu erkunden, das hat schon was. Hier ist der Reisende nicht auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, so er als (Kurz-)Urlauber genug Zeit für die ewige Stadt mitbringt – und das sollte man auf jeden Fall. Denn es gibt in dieser facettenreichen Stadt jede Menge zu sehen.

Vom romantischen Trastevere über die Tiberinsel, entlang des Flusses in Richtung Engelsburg und Vatikan, oder zum Kolosseum und Forum Romanum mit den weltbekannten Tempelruinen, bei den Trajansmärkten und beim Denkmal Vittorio Emanueles vorbei, ein Zwischenstopp beim Kapitol, wenn möglich mit Museumsbesuch – in Rom reiht sich eine Sehenswürdigkeit an die nächste.

Oder ein Ausflug zum Pantheon, zum „Platz der Plätze“, der Piazza Navona – wo sich oft zig Straßenkünstler ihrer Passion hingeben und an allen Ecken Musiker ihr Können unter Beweis stellen – und zum zauberhaften Trevibrunnen. Wer hier rücklings eine Münze ins Wasser wirft, wird wieder den Weg nach Rom finden . . .

Der Pincio bietet sich für ausgedehnte Spaziergänge oberhalb der Spanischen Treppe und der Piazza del Popolo an, ebenso schön ist eine Runde am Circus Maximus, wo sich die alten Römer spannende Wagenrennen lieferten. Mächtig erhebt sich davor die Kirche Santa Maria in Cosmedin mit der „Bocca de la Verità“. Das Alter der Marmorscheibe in Form eines Gesichtes wird auf 2000 Jahre geschätzt und ist für viele Besucherinnen und Besucher ein fixer Programmpunkt ihres Rom-Aufenthaltes. Auch aufgrund der Legende, die damit verbunden wird. Diese besagt, dass jeder seine Hand verliert, der sie ihr in den Mund legt und dabei nicht die Wahrheit sagt.

Nicht zu vergessen der Vatikan mit all seinen Schätzen rund um Petersdom mitsamt Sixtinischer Kapelle. Wo auch immer: Das antike Flair Roms ist in jedem verborgenen Winkel und noch so kleinem Gässchen spürbar.

Bild: pixelio/K.-M. Soemer