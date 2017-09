Haslauer: „Burkas passen nicht zu uns“

LH Wilfried Haslauer sagt, man wolle keine Touristen „vergrausigen“. Aber des Gesetz gelte. Dennoch wird keiner Araberin der Schleier vom Kopf gerissen.

Ab Oktober gilt das sogenannte Burkaverbot. Wie stehen Sie dazu?

Haslauer: Es ist die Gesetzeslage und die ist zu beachten. Im Tessin gibt es seit 2016 ein Vollverschleierungsverbot. Vorgeschaltet war eine Informationskampagne, auch die Vermieter haben die Gäste darauf hingewiesen. Das hat sich nicht negativ ausgewirkt. Im Gegenteil, die Gästezahlen bei den arabischen Urlaubern sind angestiegen. Ähnliches erwarte ich mir hier.

Haben Sie mit den Wirtschaftstreibenden darüber gesprochen?

Es ist viel diskutiert worden, in Zell am See hat man zwei Herzen in einer Brust. Auf der einen Seite möchte man die arabischen Touristen nicht vergrausigen und vor den Kopf oder die Burka stoßen. Auf der anderen Seite sagen natürlich viele, das ist nicht unsere Kultur hier, wir wollen diese Vollverschleierungen nicht.

Wie sagt man es den Arabern?

Die Österreich Werbung und die SLT werden entsprechend informieren. Die große Frage ist ja, was passiert, wenn jemand trotzdem verschleiert ist?

Die Polizei will das jedenfalls exekutieren.

Aber da macht auch der Ton die Musik. Das Beste ist, wenn man darauf hinweist, dass das bei uns nicht zulässig und üblich ist. Das wird dann schon funktionieren. Das macht mir weniger Sorge. Wir haben viele Nächtigungen aus arabischen Ländern. Die genießen das bei uns und sind gern gesehene Gäste, und ja, manches ist gewöhnungsbedürftig.

Warum hat das Land Salzburg eine negative Stellungnahme zum Burkaverbot abgegeben?

Das Exekutieren ist ja in der Tat schwierig. Weil was macht der Polizist, wenn die sagt, sie tut den Schleier nicht runter? Er wird ihn ja nicht herunterreißen können, sondern er wird halt eine Verwaltungsstrafe aussprechen und sozusagen die Maschinerie in Gang setzen. Man muss schauen, wie sich das in der Praxis einspielt.

Die Hoteliers schweigen. Die haben sich schon mit der Benimm-Broschüre den Mund verbrannt.

Diese Broschüre ist nicht von uns ausgegangen. Das war der Versuch in Zell am See, die arabischen Gäste auf andere kulturelle Gewohnheiten, die wir hier haben, hinzuweisen. Was von der Grundüberlegung ja nicht schlecht ist. Okay, das hat dann für einige Aufregung gesorgt.

Eine Zeitung nannte das Tourismus-Apartheid.

Das ist lächerlich. Wenn wir in ein arabisches Land fahren, gehen unsere Frauen auch nicht im Bikini herum.

Und wenn das jetzt wieder in die Hose geht?

Ich glaube, der beste Weg ist, dass die Häuser schon bei der Buchung darauf hinweisen, dass bei uns jetzt ein Burka- und Nikabverbot herrscht. Damit auch die ganz Konservativen Bescheid wissen. Das ist es. Wir werden sicher keine Inserate in Saudi Arabien schalten.

Von Sonja Wenger

Foto: SN/Ratzer