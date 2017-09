Filmkritik: Meine Cousine Rachel

„Letztlich hat sie es geschafft. Rachel, meine Pein. Bitte komm bald.“ Es ist ein besorgniserregender Brief, den der kurz vor seinem 25. Geburtstag stehende Philip von seinem Cousin Ambrose, auf dessen Anwesen in Cornwall er als Waise aufgewachsen ist, aus Italien erhält. Vor allem ist es der letzte. Kurze Zeit später ist Ambrose nämlich tot, angeblich gestorben an einem Gehirntumor. Philip ist jedoch überzeugt davon, dass sein Cousin von seiner Ehefrau Rachel, einer entfernten Cousine der beiden, vergiftet worden ist und sinnt auf Rache. Als jedoch in der Folge die Witwe im Haus des Verstorbenen eintrifft, verfällt auch Philip unvermittelt ihrer Schönheit und ihrem Charme.

Inszenierung:

Der englischen Schriftstellerin Daphne du Maurier verdankt das Kino einige der großartigsten literarischen Vorlagen – „Rebecca“, „Die Vögel“, „Wenn die Gondel Trauer tragen“. „Meine Cousine Rachel“, 1951 entstanden, wurde kurz nach dem Erscheinen von Hollywood schon einmal verfilmt, mit Olivia de Havilland und Richard Burton. Nun präsentiert „Notting Hill“-Regisseur Roger Michell eine Neuverfilmung dieses 19. Jahrhundert-Mystery-Dramas. Im Zentrum des gesamten Films steht hierbei die gleich zum Auftakt gestellte Frage: „War sie es? Oder war sie es nicht?“ Rund um seine geheimnisvolle Heldin entspinnt „Meine Cousine Rachel“ ein spannendes Spiel aus rätselhaften Blicken und doppelbödigen Fährten. Die großartige Rachel Weisz wickelt hierbei den Kinobesucher genauso um den Finger wie ihren vergleichsweise blassen Filmpartner. Ihrer Darstellung einer modernen, undurchsichtigen, starken Frau (samt ödipalen Anwandlungen) steht eine Inszenierung gegenüber, die ganz klassisch auf schwelgerische Musik und schöne Landschaften setzt.

Der bewegendste Moment:

Der erste Auftritt Rachels. Lange wird dieser hinausgezögert, von vielversprechenden Beschreibungen begleitet. Als sie dann schließlich erscheint, bestimmt sie fortan das gesamte Geschehen.

Fazit:

„Meine Cousine Rachel“ ist ein klassisch inszeniertes Mystery-Drama mit einer herausragenden Rachel Weisz. (Ab 16. September im Das Kino)

Helmut Hollerweger

