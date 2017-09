Die Silberdistel sagt Regen voraus

Der Herbst ist die Hochsaison für Wanderer – und fast jedem ist es schon passiert: Man erklimmt Höhenmeter um Höhenmeter, hat den Blick zum Gipfel gerichtet.

Und dann bekommt man es beim Anblick sich verdichtender Wolken mit der Angst zu tun. Denn ein Regenguss kann dem Wandervergnügen rasch ein Ende bereiten. Gut, wenn man in solchen Fällen an bewirtschafteten Almen vorbeikommt und fragen kann, ob das Wetter wohl halten wird! Blöd, wenn der moderne Senner zur Antwort gibt, dass er den Wetterbericht heute noch nicht gehört hat.

Vielleicht hilft Ihnen dann ein Blick auf die Silberdisteln am Wegesrand: Die Zellen an der Unterseite der silbrigen Hüllblätter nehmen mehr Feuchtigkeit auf als die Zellen an der Blattoberseite. Wenn die Luftfeuchtigkeit steigt und Regen bevorsteht, krümmen sich die Blätter durch die Spannungsunterschiede im Blatt nach oben und umschließen den Blütenkorb. Auf diese Weise werden die empfindlichen Röhrenblüten vor der Feuchtigkeit geschützt.

Dass dieser Mechanismus sehr feinfühlig ist, können Sie selbst testen: Halten Sie bei Ihrer nächsten Wanderung Ausschau nach einer Silberdistel und gehen Sie vor ihr auf die Knie. Ignorieren Sie die irritierten Blicke der Vorbeigehenden und hauchen Sie die Hüllblätter rund um die Blüte bis zu zehn Mal an. Die Feuchtigkeit Ihres Atems wird ausreichen, um die erste Aufrichtebewegung der Hüllblätter auszulösen. Probieren Sie es aus!

Das Wetter in dieser Woche

Erholung vom Kaltlufteinbruch, zeitweise scheint die Sonne, zum Wochenende hin sind 25°

möglich.

Aktivitätstipp

Die Badesaison ist vorbei, das freundliche und überwiegend trockene Wetter bringt in Verbindung mit den noch recht langen Tagen gute Bedingungen für Bergtouren.