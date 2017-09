Wer traut sich?

Es gibt ja die Redewendung „auf zu vielen Hochzeiten tanzen“. Ich mach das heuer. Weil: Für meine Freunde und Familienmitglieder ist 2017 anscheinend DAS Jahr zum Heiraten.

Ich bin zwischen Juni und Oktober zu sieben Hochzeiten eingeladen – und werde danach ein Profihochzeitsgast sein. Und pleite. Und dick. Die Statistik besagt übrigens, dass generell wieder mehr geheiratet und weniger geschieden wird: 2015 lag die Scheidungsrate in Österreich bei „nur“ 41,6 Prozent. Ich finde Hochzeiten sehr amüsant: Viele Menschlein treffen sich und vollziehen ein Ritual. Zwei dieser Menschlein sind entsprechend gewandet und treten vor ein Podest, um durch eine Zeremonie zu bezeugen, dass sie zusammengehören – und dass sie keine anderen mehr angreifen dürfen. Das nennt man Monogamie, und Staat wie auch Kirche haben ein Interesse daran, dass Menschen in Ehegemeinschaften monogam leben. Von außen und rein rational betrachtet, ist das absurd. Aber wir haben es uns für unsere Gesellschaft so ausgedacht, und die Ehe hat als Familienversorgungseinheit nach wie vor eine wichtige Funktion. Das erkennt man auch daran, dass von meinen sieben Hochzeiten keine einzige kinderlos ist. Nur sehr wenige heiraten noch „aus Liebe“: Erst die Hochzeit, dann das Haus, dann die Kinder. Die Reihenfolge ist heutzutage vielmehr umgekehrt: Haus und Kinder sind schon da, jetzt wird noch geheiratet – gern auch mit Schwangerschaftsbauch.

Da gibt’s dann vier Varianten: 1. die wirklich kleine Hochzeit, standesamtlich, nur mit Familie, damit’s halt vermerkt und der Name geändert ist. 2. die halbgroße Hochzeit, mit Familie und engsten Freunden, ein weißes Kleid darf’s schon sein, aber ein schlichtes. 3. die große Hochzeit, weil wenn schon, denn schon, das sind die Bräute, die haben trotz allem heimlich doch von der Märchenhochzeit geträumt. 4. die Riesenhochzeit auf dem Land, mit Stammtisch und Hochzeitslader und Brautstehlen und Spielen, da sind alle eingeladen, man kann sich ja nicht lumpen lassen. Hochzeiten sind großartig! Sie sind die letzte große Party unserer durchgetakteten, hypergesunden, übervirtuellen Quality-Lifestyle-Zeit: Sie sind traditionell, sie sind veraltet, sie sind arschteuer, völlig widersinnig, sie sind kitschig und emotional und weil alle so gerührt sind und viel Alkohol trinken, sind sie saulustig. Sie sind wie ein großes, rauschendes Fest auf einem Schiff, von dem keiner so genau weiß, ob es nicht bald untergeht. Deshalb sollten wir tanzen – auf so vielen Hochzeiten wie möglich!

