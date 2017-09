Delikatesse Ziegenkäse: Eine Fahrt zum Hof Eigelsberg

Es gibt nicht viele Lebensmittel, für die es sich lohnt, weit übers Land zu reisen. Dazu gehört Ziegenkäse – das Beste, was sich aus Milch machen lässt.

Eines Tages kam eine Freundin der Familie mit ein paar wunderbaren Exemplaren von einem Markt in Salzburg-Aigen samt einem Prospekt. Nun erhält man den Käse von Kuh und Schaf wohlgeordnet in jedem Feinkostladen. Aber Ziegenkäse? Französischen ja, nicht jedoch heimischen. So machten wir uns auf den Weg zu den Produzenten ins tiefste Innviertel, vorbei an spektakulären Barockkirchen auf schmäler werdenden Straßen zum Bio-Ziegenhof im Weiler Eigelsberg am Kobernaußer Wald.

2011 haben Angela und Ernst Zollner begonnen, Ziegen zu halten und Käse zu machen. Erst einige Tiere zum Ausprobieren, jetzt sind es 60. Es sind erstaunlich oft Seiteneinsteiger und nicht die traditionellen Bauern, die sich ans Käsen der kapriziösen Vierbeiner herantrauen. Wichtig war ihnen, die Ziegen frei auf die Weide zu lassen, wo sie sich selbst Kräuter, Gras und Raufutter suchen können. Die braunen Gaißen der Schweizer Rasse „Toggenburger“ sind dafür bestens geeignet – und sie dürfen stolz ihre Hörner tragen.

Das ist beileibe keine Selbstverständlichkeit. In der Gegend werden durchaus Ziegenherden gehalten – im Stall. Deren Milch geht an große Unternehmen wie im bayerischen Andechs. Und weil die Hörner Platz brauchen, schneidet manch Bauer sie ab. Das ist in Deutschland inzwischen verboten, in Österreich weiterhin erlaubt. Legal ist es, auf jeden Quadratmeter Stallfläche bis zu zwei Tiere zu stopfen. Intensiv-Landwirtschaft und Tierschutz sind nicht immer Freunde.

Angela Zollner ist fürs Käsen zuständig. „Was ich nicht mag: wenn ich in einen Käse hineinbeiße und das Gefühl bekomme, ich stehe mitten im Stall“. Keinesfalls also darf die Milch Geruch annehmen, „goaßln“. „Was wir wollen, ist ein milder, reiner Käse, der alle Vorurteile gegen Ziege widerlegt“. Alles muss rasch gehen in der Käserei und sehr sauber sein. Der Nachteil der „Toggenburger“: Sie geben nicht viel Milch, gut einen Liter pro Tag und Tier. Und wenn sie nur Weidefutter fressen und Kraftfutter höchstens als „Leckerli“ am Melkstand, dann ist auch der Fettanteil nicht hoch. Das schmälert den Ertrag. „Ziegenkäse zu machen, ist richtig viel Arbeit.“

Hergestellt wird vor allem Frischkäse, Brie und Hartkäse. Der Frischkäse schmeckt erstmal frisch mit zarter Säure, aber auch mit einer süßen Spitze – das lässt ihn auf eine sanfte Art intensiv werden. Und dieses Säure-Süße-Spiel ist etwas, das alle Käse vom Ziegenhof Eigelsberg erreichen, der reife Brie in stärkerer Form, der Hartkäse zudem mit etwas Salz unterfüttert. Diese Kraft hebt Ziege deutlich über Kuh oder Schaf hinauf. Da ist tatsächlich kein Fehlton zu spüren, kein „goaßln“, nur reinstes Aroma. Das zu genießen ist echtes Vergnügen.

Unsere Fahrt hat sich also gelohnt – aber es gibt für Salzburger Fans erstklassigen Ziegenkäses einen kürzeren Weg: Jeden ersten Mittwoch im Monat steht Angela Zollner an ihrem Markt-Stand beim Farmers Club, Reitgutweg 23 in Salzburg Aigen, 16 bis 19.30 Uhr – bis Winterbeginn, denn im Winter haben die Ziegen Milchpause.

Ziegenhof Eigelsberg,

Eigelsberg 5, 5251 Höhnhart, Tel. 07755-70686

www.ziegenhof-eigelsberg.at

P.S.: Es lohnt auch, nach Kitz-Fleisch zu fragen