Denkt Schule doch anders!

Alle reden darüber, was Kinder lernen und können müssen. Wer aber fragt, was Kinder brauchen, um starke Persönlichkeiten zu werden?

Unbeschwert Kind sein. Nichts tun müssen. Vor allem auch: Nirgendwo hin müssen. Das ist für Heranwachsende heute beileibe keine Selbstverständlichkeit – selbst in den Ferien. Denn die Eltern müssen ja arbeiten. So muss Ferienprogramm her. Also wieder: straffer Plan, straffe Ordnung.

Was macht es mit Kindern, wenn sie von Klein auf derart eingeteilt und fremdbestimmt sind? Immer funktionieren müssen? Das gehört viel offener und ehrlicher diskutiert, auch wenn die Antworten darauf manchmal unangenehm sind.

Und was macht Schule mit unseren Kindern? Sie stopft ihnen Unmengen von Wissen ins Köpfchen. Aber formt sie Persönlichkeit, weckt sie Kreativität und Begeisterung, Lust auf Neues? Und gibt sie Sicherheit für eine angstfreie Entwicklung?

Schon, aber zu wenig. Weil Schule meist viel zu eng gedacht wird. Das hängt damit zusammen, dass Schuldebatten von Politikern und Bildungsexperten dominiert werden. Da geht es meist um Strukturen, Organisation, vielleicht auch Lehrpläne und endet oft in ideologisch beladenen Worthülsen wie Gesamtschule oder Ganztagsschule. Hingegen bleiben praktische Dinge meist im Hintertreffen. Etwa wie Unterricht gestaltet wird: Ist Frontalunterricht im 50-Minutentakt wirklich der Weisheit letzter Schluss? Gäbe es öfter Alternativen zum Klassenraum, um ein lernfreudigeres Umfeld zu schaffen? Und wie können Lehrkräfte Kinder begeistern, motivieren und zu Selbstständigkeit erziehen? Das sind entscheidende Fragen. Nur werden die viel zu selten intensiv diskutiert.

Nun wollen wir Bildungsexperten keineswegs verteufeln. Sie besitzen wertvolles Wissen, ihr Input ist wichtig. Fragwürdig und dringend reformbedürftig ist aber die Art der Diskussion: Weg von Strukturdebatten und hin zu praktischen Themen, die den Unterricht und die Form der Stoffvermittlung tatsächlich verändern und verbessern können.

Dann erspart sich das Land künftig Schulreformen wie die gerade beschlossene. Da feiern die Politikerinnen und Politiker einen großen Wurf und die Betroffenen schauen ratlos zu. Was da als Autonomie für die Schulen gefeiert wird, droht sich bei genauerem Hinschauen ins Gegenteil zu verkehren: Hier entstehen größere Einheiten, größere Klassen und sinkt möglicherweise gar der individuelle Freiraum. Genau das brauchen wir nicht.