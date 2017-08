Was sich Salzburgs Kinder wünschen

Das „Fenster“ hat Kinder und Jugendliche gefragt: Was wünschst du dir fürs kommende Schuljahr?

Felix, 9 Jahre:

Einen Pool – den hätte Felix (im Foto oben) am allerliebsten. „Wenn es draußen so warm ist, braucht man eine Erfrischung“, meint der Salzburger Volksschüler. Gut fände er, wenn seine Freunde mehr draußen spielen würden. In der Schule wünscht sich der Neunjährige, dass seine Klasse länger als zwei Stunden Sport hat. „Und dass wir neue Sachen machen, so wie Jause zubereiten“, sagt Felix. Ein Wunsch ist ihm gerade in Erfüllung gegangen: Er ist beim UFC Siezenheim in die U-11 aufgerückt.

Iris, 12 Jahre:

Iris besucht das Musische Gymnasium, sie spielt Geige und singt gut. Gute Noten und die Klassengemeinschaft sind ihr wichtig. Aber auch, „dass ich in dem Schulstress noch Zeit habe für meine Hobbys und dass ich Spaß mit meinen Freunden und meiner Familie haben kann.“ Es passt eigentlich. „Manchmal gibt es schwierigere Phasen, viele Lehrer können oft aber auch ganz nett sein.“ Später möchte Iris als Schauspielerin, Sängerin oder Geigerin auf der Bühne stehen.

Robin, 14 Jahre:

Weiterhin gute und zuverlässige Freunde wünscht sich Robin aus Eugendorf. Genauso wichtig: Dass genug Zeit für die Freunde und die Freizeit bleibt. Denn in der neuen Schule, der HTL Salzburg-Itzling, hat er 36 Wochenstunden. Neben guten Noten hofft der 14-Jährige auf nette Lehrer. Robin: „Ich meine damit Lehrer, die einem weiterhelfen können und wollen und ihren Job gerne machen.“ Von seinem Papa wünscht er sich: „Dass er mich weiter unterstützt.“

Miriam, 12 Jahre:

Miriam geht ins Musische Gymnasium in Salzburg, bald in die dritte Klasse: „Wir bekommen jetzt Latein dazu, die Lehrer sagen, es wird alles eine Stufe schwieriger. Ich wünsche mir, dass meine Noten auch weiterhin okay sind und dass ich die Hausaufgaben schnell schaffe und mehr Freizeit habe.“ An ihrem Leben findet Miriam gut: „Meine vielen Freunde, meine Haustiere und dass ich Harry Potter mag.“ Ihr größter Wunsch: Ein Besuch der Harry Potter Studios in Amerika.