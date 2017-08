Verteidigerkosten: Regress nach Schuldspruch

Vizebürgermeister Harald Preuner sagt erstmals: Wenn die Urteile halten, muss die Stadt von Schaden & Co die hohen Verfahrenskosten zurückverlangen.

Vizebürgermeister Harald Preuner (ÖVP) ist bis November amtsführender Bürgermeister der Stadt Salzburg. Der ÖVP-Mann nimmt mündliche Berichte über die Rechtskosten im Finanzskandal nicht mehr hin.

Kennen Sie die gesamten Kosten schon, die die Stadt für den Swap-Prozess zu zahlen hat?

Preuner: Nein. Ich habe nach der Verurteilung in erster Instanz im Juli ein erweitertes Kollegium einberufen. Dort wurde uns mündlich berichtet, dass bisher 500.000 Euro angefallen sind. Jetzt warten wir auf den nächsten Statusbericht im September. Wir wollen eine klare Aufstellung. Berichte in bisheriger Form nehme ich sicher nicht mehr zur Kenntnis.

Man redet von bis zu einer Mill. Euro für die Verteidigung dreier Amtsträger. Soll das wirklich der Steuerzahler zahlen?

Kein Wunder, wenn man 40 Rechtsmittel gegen die Staatsanwaltschaft einbringt. Für mich ist klar: Wenn es zu einer rechtskräftigen Verurteilung kommt, ist ein Amtsbericht vorzulegen, in dem die Betroffenen zum Regress aufgefordert werden. So hart das klingt.

Der Finanzchef würde dann seinen Job verlieren. Sollen auch er und der Magistratsdirektor zahlen?

Was die Beamten betrifft, wird eine Regressforderung zu prüfen sein. Sonst müsste ja einer allein alles übernehmen. Der gesamte Vorgang ist zu untersuchen.

Die Durchfahrtsperre der Altstadt ist wieder auf der Agenda. Für Sie vorstellbar?

Wir müssen zwei Sachen unterscheiden: Reden wir vom Problem des Verkehrs im Zentralraum, das wir lösen wollen, oder reden wir nur von der Erweiterung der Fußgängerzone. Ich habe das Gesamte im Auge. Wir werden keinen Pendler, egal woher, in ein öffentliches Verkehrsmittel bekommen, indem wir die Altstadt für die Durchfahrt sperren. Deshalb bin ich dagegen.

Sind Sie nicht einmal zu Gesprächen bereit?

Sie müssen doch das Wichtigste sehen: Die Altstadt und die Stadt Salzburg sind das Zentrum eines großen Zentralraums bis nach Bayern hinein. Die Innenstadt ist durch diese Diskussionen mehr belastet als durch den Verkehr. Einmal ist es die Mittagssperre, dann sogar die gesamte Schutzzone. All das hat nachhaltig das Gefühl erzeugt: Man will uns eh nicht mehr in der Altstadt. Fragen Sie mal die Einheimischen, die Leute aus Rosenheim oder Innergebirg. Aber wenn die Kollegen Auinger und Padutsch die Innenstadt attraktiver machen wollen, sollen Sie mit mir reden. Dann machen wir mehr Schanigärten und eine verkehrsberuhigte Zone um die Pferdeschwemme, die Münzgasse und den Anton-Neumayr-Platz. Wir gestalten das so, dass man weiter durchfahren kann, dass es für Durchfahrende aber unangenehm ist.

Sie haben sich jetzt doch noch mit den alten Kurzparkzonen durchgesetzt. Was sagen Sie den Pendlern, die höchstens drei Stunden um 2,70 Euro stehen dürfen?

Ich sage Ihnen, dass Herr Padutsch es endlich einmal ehrlich darstellen soll. Wer keine öffentliche Verkehrsverbindung hat, von mir aus jemand aus Perwang, hat einen Anspruch auf eine Ausnahmegenehmigung. Das steht so im Gesetz, das muss auch exekutiert werden.

Sonja Wenger

sonja.wenger@svh.at