Weiterbildung wirkt: Ein Salzburger Erfolgsbeispiel

Kristina Proleta sattelte um. Beim Netzwerk Bildungsberatung holten sich im Vorjahr 4500 Salzburger Infos über Berufsumstieg und -aufstieg

Sie wollte immer Ärztin werden. Doch aus persönlichen Gründen war für Kristina Proleta dieser Wunsch nicht realisierbar. Die gebürtige Linzerin absolvierte stattdessen am Krankenhaus Linz eine Lehre zur pharmazeutisch-kaufmännischen Assistentin. Richtig zufrieden war Proleta mit ihrer Berufswahl nicht.

Erst als sie nach Salzburg umzog, wurde ihr schön langsam klar, welche Richtung sie beruflich wirklich einschlagen wollte. Sie begann im Kloster Gut Aich, das für seine handgemachten Naturheilmittel bekannt ist, in St. Gilgen mitzuarbeiten. Dort ist Proleta heute für die Herstellung von Salben und Essenzen verantwortlich. Die junge Frau kennt jede Salbe, Kräuterextrakte sind ihr ganz persönliches Spezialgebiet geworden. Die zwischenzeitlich aufgenomme Lehre zur Lebensmitteltechnikerin bei einem Nahrungsergänzungsmittel-Hersteller hat Proleta jedoch abgebrochen.

Lehre abgebrochen, dafür Matura gemacht

Der Abbruch führte sie dafür zu einer höheren Bildungsstufe: Zur Matura. Die hat die Klostermitarbeiterin an der Abendschule in Salzburg begonnen und inzwischen erfolgreich abgeschlossen.

Mit ihrer Geschichte möchte Kristina Proleta anderen Menschen Mut machen, ihren persönlichen Weg zu gehen und sei er auch ungerade. Sie hat diese deshalb dem Blog des Netzwerk Bildungsberatung (siehe Infokasten) zur Verfügung gestellt. Nachlesen kann man ihren Weg wie auch den anderer Menschen auf bildungsbuch.at/artikel/veraenderung-braucht-mut.

Mut braucht es immer, wenn Menschen ihren Berufsweg verlassen, weiß man im Netzwerk Bildungsberatung Salzburg. Oft merken Bildungswillige: „Meine Arbeit, meine Situation, die passt jetzt nicht mehr“. Viele wissen da aber noch nicht, was sie eigentlich wollen. „Einem großen Teil unserer Kunden geht es so“, sagt Katrin Reiter vom Netzwerk Bildungsberatung. Die Bildungsberater an den 40 Standorten der sechs Netzwerk-Partner (Infokasten) loten daher erst einmal aus, was der Einzelne will und kann. Reiter: „Viele Menschen sehen gar nicht, wie kompetent sie sind.“

Gefragt sind Lehrabschlüsse und Bildungskarenz

Für einen beruflichen Plan B ist es entscheidend, alle Möglichkeiten zu kennen. Bei der Fülle an Ausbildungsangeboten ist die richtige Auswahl aber schwer alleine zu bewältigen. Schon ein persönliches oder telefonisches Gespräch kann Bildungsinteressierten völlig neue Wege aufzeigen.

Weiterbildung ist unter den Salzburgern stark gefragt. 4500 Kontakte hatte das Netzwerk Bildungsberatung im vergangenen Jahr. Die größte Rolle spielen Beratungen über Fördermöglichkeiten. Besonders gerne wird der Bildungsscheck des Landes in Anspruch genommen. Bildungskarenz und Bildungsteilzeit finden ebenfalls viele Salzburger attraktiv. Bei den Beratungen über berufliche Orientierung stechen die Berufsreifeprüfung an WIFI, VHS und BFI und das Nachholen der Matura am Abendgymnasium hervor. Ebenso begehrt ist die Lehre für Erwachsene über das Arbeiterkammer-Projekt „Du kannst was“. An das Netzwerkwerk Bildungsberatung wendeten sich im Vorjahr 50 Prozent Erwerbstätige, 30 Prozent nicht Erwerbstätige und 20 Prozent Arbeitssuchende.

