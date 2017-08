Selten, aber extrem köstlich: Wilder Schnittlauch

Wilde Schnittlaucharten kommen in unseren Breiten in verschiedenen Unterarten vor. An warmen Standorten – etwa an sonnigen Böschungen auf nährstoffreichen, eher trockenen Böden bis in etwa 1000 m Höhe – wächst der Kohl-Lauch (Allium oleraceum).

Moorwiesen bzw. Halbtrockenrasen bevorzugt der Kiel-Lauch (Allium carinatum). Die Exemplare auf dem Foto wurden in einer sumpfigen Wiese nahe dem Fuschlsee gefunden.

Beiden gemeinsam sind die Brutzwiebeln, die auf einem harten Stängel zwischen den rosa Blüten sitzen. An der unteren Hälfte des Stängels finden sich zwei bis fünf Blätter. Sowohl Blätter, Blüten als auch Brutzwiebeln sind essbar, sie haben einen schnittlauchartigen, scharfen Geschmack, wobei die Blüten ein feineres Aroma aufweisen. Die Blätter nutzt man vor der Blüte von April bis Juni, von Juni bis August die Blüten und von Juli bis August die Brutzwiebeln als Würze. Sie schmecken hervorragend in Pesto, Kräuterbutter oder -topfen, Gemüsegerichte oder als frisch-würziger Brotbelag. Die Blüten geben überdies eine sehr hübsche Dekoration ab.

Wie alle Lauch-Gewächse wirken wilde Schnittlaucharten allgemein stärkend und bakterienhemmend. Sie senken hohen Blutdruck und einen zu hohen Cholesterinspiegel. (Quelle: Essbare Wildpflanzen, S. fleischhauer, J. Guthmann, R. Spiegelberger; AT Verlag, 2007)

Rezept: Wildlauch-Pesto

Zutaten (4 Pers.):

50 g Pinienkerne

100 g guten Parmigiano oder Grana Padano, gerieben

eine Hand voll Basilikum-Blätter

1 Mocca-Tasse Brutzwiebeln vom Wilden Schnittlauch

gutes Olivenöl, Salz, Pfeffer

Die Pinienkerne ohne Fett in einer Pfanne anrösten, etwas abkühlen lassen. Dann die abgerebelten Brutzwiebeln mit Käse, Basilikum und Pinienkernen in einem Mixbecher mit dem Pürierstab pürieren. Währenddessen so viel Olivenöl zugießen, bis eine cremige Masse entsteht. Mit Salz und frischgeriebenem Pfeffer würzen, zu Pasta oder Crostini servieren und mit Blüten dekorieren.

Von Ricky Knoll