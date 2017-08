Leistungsdruck in der Schule: Kinder brauchen mehr Freiraum

Bald beginnt die Schule wieder. Das heißt für die Kinder: Früh aufstehen, Tests, Hausaufgaben, Druck, Stress. Der Wunsch der Kinder nach mehr Freiraum im System ist groß. Auch Fachleute fordern das nachhaltig ein.

Kinder müssen probieren und scheitern können. Dann lernen sie und sind gerüstet fürs Leben. Die Mini Stadt im Salzburger Volksgartenpark ist so ein Ort, wo Kinder und Jugendliche selbstbestimmt lernen und agieren können. Die Jugendlichen wählen eine Stadtregierung, man kann arbeiten, studieren und Geld verdienen, ein wahlberechtiger „Vollbürger“ werden, es gibt ein Finanzamt, eine Bank, die Kunstwährung Saletti.

Lernen, wie Leben geht

„Die Kinder lernen, wie Leben geht. Der Bildungsauftrag läuft ganz mühelos und unbemerkt nebenbei mit“, erklärt Thomas Schuster, Leiter des Vereins Spektrum. Der Jugendtreff in Lehen hat die Kinderstadt ins Leben gerufen. Das extrem erfolgreiche Projekt zeigt, wie spielerisch und leicht Lernen sein kann. Schuster: „Wir schaffen mit viel Aufwand und Material einen Raum, wo Kinder lernen und sich ausprobieren können. Ob sie handwerklich was machen wollen, im technischen Bereich, ob sie in der Gastro arbeiten wollen oder sich auf der Bühne verwirklichen wollen. Was so Spaß macht, ist, dass die Kinder das selbst in der Hand haben und Entscheidungen alleine treffen können.“

Das steht auf keinem Lehrplan

Wenn das eigene Tun etwas bewirkt, werden Kinder stark und widerstandsfähig. Neben der Selbstwirksamkeit, die Kinder in solchen Settings erfahren, sind es soziale Kompetenzen, die sie trainieren. In der Mini Stadt gibt es klare Regeln, an die man sich zu halten hat. Aber es geht auch um Teamfähigkeit, Rücksichtnahme, Interessenausgleich – Dinge, die so auf keinem Lehrplan stehen.

Umgang mit Geld

Die Gymnasiasten Natalie Behnesch und Daniel Horngacher, beide 14, waren in der Mini Stadt Stadträtin und Vizebürgermeister. Sie erzählen, was sie gelernt haben. Heuer gab es Ärger wegen der Preise, die gewaltig in die Höhe schossen. „In der zweiten Woche haben die Nudeln schon 20 Saletti gekostet. Wir verdienen in einer Stunde aber nur acht Euro, man musste also drei Stunden arbeiten, um sich Spaghetti leisten zu können. Das hat viele Kinder aufgeregt“, beschreibt Natalie das Phänomen, das Kaufkraftschwund oder soziale Ungleichheit heißt. Was Markt ist, was den Preis eines Produkts bestimmt, wird in keinem aktuellen Geografie-Lehrbuch so anschaulich dargestellt.

Bestimmen und entscheiden

Daniel weiß jetzt, dass die Macht der Politik beschränkt ist. Dass ein Bürgermeister nicht alles bestimmen kann. Der Umgang mit Geld, der eine zentrale Lebenskompetenz ist, steht ebenfalls nicht auf dem staatlichen Bildungsprogramm. Ungeachtet der jährlich tausenden Privatkonkurse. In der Mini Stadt lernen die Kinder, „dass man Geld verdienen muss und damit wirtschaften muss. Man kann nicht zum Saturn gehen und alles auf einmal raushauen und dann hat man nichts zu essen“, bringt Daniel einen Vergleich.

Weniger Hausaufgaben

Natalie, die heuer die Schule wechselt, wünscht sich vor allem, dass der Stress weniger wird. Gemeint ist die Menge an Aufgaben und Anforderungen gegenüber Schulkindern, die von Experten seit langem kritisiert wird. „Das ist sehr schwer, sehr ermüdend. Wenn man drei Tests in einer Woche schreibt und dann zwei Monate nichts hat, dann kommt mir das schon komisch vor.“ Eine einfache Maßnahme wäre, dass die Lehrer in Zeiten intensiver Prüfungen die Hausaufgaben reduzieren, schlägt Natalie vor. Sie hofft auch, dass sie in der neuen Schule ihre Musikalität entfalten kann. „In meiner alten Schule hat sich niemand dafür interessiert, welche Interessen ich habe.“

Lehrer beurteilen

Daniel findet, dass das Faktenwissen, die Jahreszahlen, die Formeln notwendiger Stoff sind. Allerdings wünscht er sich: „Mehr fördern statt prüfen. Die Lehrer sollten nicht nur Stoff-Überbringer sein. Sie sollen individuelle Talente von dir fördern, es sollte mehr Teamarbeit in den Klassen entstehen.“ Bei der Leistungsbewertung hätten die schriftlichen Tests zu viel Gewicht. „Das macht 70 Prozent der Note aus. Da kann man sich nur schwer verbessern.“ Was ebenfalls endlich in den Schulen Einzug halten sollte, ist laut Daniel: „Die Schüler sollten den Lehrern vier Mal im Jahr ein Feedback geben. Das würde ich echt sinnvoll finden.“

Von Sonja Wenger

Zu viel Leistungsdruck: „Immer nur reinpacken“

Hausaufgaben, Leistungstests, Lernzielkontrollen, Schularbeiten, Referate, Portfolios, Projektarbeiten: Das ist das Programm, mit dem AHS-Schüler schon ab der Unterstufe konfrontiert sind. Viele Kinder bringt das seelisch an ihre Grenzen. Selbst Daniel, der lauter Einser schreibt, meint, „dass die Lehrer schon sehr viel fordern.“

Thomas Schuster, Sozialpädagoge und Vater zweier Schulkinder, kennt das Thema. „Der Druck, der in der Schule regelmäßig in ganz kurzer Zeit aufgebaut wird, belastet alle. Die Kinder sowieso, aber auch die Eltern und die Lehrer jammern. Das Zeitfenster ist zu kurz. Ich kann nicht in immer weniger Zeit immer mehr hineinpacken.“ Es müsste mehr Entspannung eintreten. Man könnte die Ferien verkürzen. Wichtiger sei aber ein Umdenken. „Wir müssen inhaltlich entrümpeln. Es braucht Lehrerteams, es braucht andere Räume. Vieles in Schulen ist heute nicht möglich, weil die Räumlichkeiten es nicht zulassen. Und es muss Personal da sein, es müssen Pädagogen an der Schule sein.“

Segregation im Schulsystem

Der Leistungsdruck an Schulen sei eine gesellschaftspolitische Frage. „Wir laufen mit der Gesellschaft an die Wand, wenn wir unsere Kinder in solche Systeme hineinpressen, die nur mehr Maschinen aus uns machen. Kinder wollen lernen, sind wissbegierig. Sie brauchen emotionale Sicherheit, eine gute Bindung. Auf Schule bezogen, brauchen sie Vorbilder, Role Models. Das können auch Lehrer sein.“

Wenn man Fachkräfte mit einem neuen Denken und hohen Qualifikationen möchte, müsse man die Schullandschaft anders gestalten. Derzeit gebe es nur zwei Wege. „Kinder mit schwierigem Hintergrund kommen in die Neuen Mittelschulen. Kinder, die ein stützendes elterliches Umfeld haben, gehen ins Gymnasium.“