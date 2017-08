Ein Kraftakt gegen Schulabbrecher in Salzburg

Alle Bezirke erhalten Sozialarbeiter. 8000 Jugendliche in Salzburg haben keinen Schulabschluss und keinen Job. Viele sind Türken.

Wenn Jugendliche die Schule abbrechen und auch einen Job „nicht schaffen“, ist ganz viel schief gelaufen. Die Politik nimmt sich dieser sozialen Risikogruppe nun stärker an. Ab September gilt eine gesetzliche Ausbildungspflicht für Jugendliche bis 18 Jahre. Die Quoten sind alarmierend: Laut Landesstatistik hatten im Vorjahr 8031 Jugendliche und junge Erwachsene in Salzburg (12,6 Prozent der 15- bis 24-Jährigen) keinen Schulabschluss, keine Arbeit und waren in keiner Bildungsmaßnahme.

741.000 Euro für Schulsozialarbeit

Schulreferent LH Wilfried Haslauer packt jetzt an: Das Pilotprojekt für gefährdete Schüler, das 2016 an zwei Neuen Mittelschulen in Bischofshofen begonnen hat, wird massiv ausgeweitet. Das Ressort gibt für die Schulsozialarbeit heuer 741.000 Euro aus, die EU-weite Ausschreibung der Ausweitung ist abgeschlossen. Der Verein Neustart und der Verein Spektrum werden in Hallein, St. Johann, Mittersill, Zell am See und vermutlich auch im Flachgau an Pflichtschulen tätig sein. „Die Initiative zielt wegen der hohen Quote an Bildungsabbrüchen insbesondere auf türkische Jugendliche ab, aber auch auf alle anderen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist“, sagt man im Büro Haslauers.

Schwänzen als Beginn

Der Verein Neustart (Bewährungshilfe) betreut seit Jahren die Polytechnischen Lehrgänge in der Stadt Salzburg. Chef Johannes Bernegger: „Wir haben es mit Konflikten in allen Eskalationsstufen zu tun, Streitereien, Ärger mit Erwachsenen bis hin zu Gewalt, Mobbing und Bullying im strafrechtlichen Bereich.“ Es gebe alle Formen von Schulabsenzen. „Ständig zu spät kommen, Schwänzen oder ganz Wegbleiben sind Symptome, dass im Hintergrund etwas nicht stimmt.“

Mädchen sollen heiraten

Oft stehen Kleinigkeiten am Beginn: Ein 14-jähriger Bursche aus einer Zuwandererfamilie kam nie pünktlich, verließ den Unterricht, war schwierig. Es kam heraus: Die Mutter gab ihm jeden Morgen zwei Euro mit. Doch der Bub kaufte sich keine Jause, sondern trödelte mit dem Geld herum. Die Lösung war simpel: Die Mutter gibt ihm die Jause jetzt mit.

Türkische Jugendliche haben laut einer Studie die höchste Dropout-Rate: 33 Prozent. Bei Jugendlichen aus Ex-Jugoslawien sind es 24,3 Prozent, bei in Österreich Geborenen 9,8 Prozent. Ein tragischer, von der Öffentlichkeit ignorierter Aspekt ist, dass jedes zweite türkische Mädchen keine Berufsausbildung erhält. Obwohl gerade sie oft besonders fleißig und wissbegierig sind. Bernegger: „Viele türkische Familien meinen leider immer noch, sie gehören in erster Linie verheiratet.“

Sonja Wenger