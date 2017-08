„Die Geißel“ in Gastein: Ein Fast-Dreitausender

Es liegt wohl an der „uncharmanten“ Höhe: Mit 2974 Metern ist der Vordere Geißelkopf ein Leider-Nein-Dreitausender und wird in der Alpinliteratur entsprechend stiefmütterlich behandelt.

Für die „großen Gipfelziele“ ist „die Geißel“, wie die Gasteiner ihren Berg nennen, einfach nicht „groß“ genug, für einen reinen Wanderberg ist er freilich deutlich zu schwierig – sowohl technisch als auch konditionell. Uns kann das egal sein, denn in Summe bietet „die Geißel“ ein tolles Bergerlebnis für Routinierte; gerade bei etwas widrigen Verhältnissen (Nebel, Vereisung) soll man sich am Gipfelgrat oder in der Gipfelflanke nicht spielen – wir sind hier im Hochgebirge.

Ausgangspunkt:

Parkplatz Nassfeld/Sportgastein – Valeriehaus (1589 m). Zufahrt über die mautpflichtige Gasteiner Alpenstraße.

Route:

Vom Parkplatz geht es flach die gesperrte Talstraße nach Süden zum Talschluss (Infotafel). Weiter in vielen Kehren am Hüttenanstieg zur Hagener Hütte hinauf bis zu einer Unterstandshütte (2099 m) am Beginn des Eselkares. Das Kar wird an seinem östlichen Rand in weitem Bogen durchmessen und man gelangt so zur Hagener Hütte nahe des Mallnitzer Tauern (2445 m). Nun nach Südwesten (Wegweiser) anfangs flach, dann steil und unangenehm schottrig in einen Sattel („Überstieg“) südlich des Westerfrölkekogels, einige Meter absteigen in eine Senke (Toteisreste) und um eine Felsnase herum wieder auf den Nordostrücken aufsteigen.

Auf diesem dann bis zu einer auffallenden Felsformation – dem „Schwammerl“. Hier (2850 m) teilen sich die Anstiege: Entweder geht es immer weiter am Grat, teils ausgesetzt in leichter Kletterei (I, kurz II) bis zum Kreuz oder rechts die schottrig, rutschige Flanke querend zu einem auffallenden Felsen (Steinmann) und von diesem nach Süden auf den Gipfel. Welche Route man nimmt, ist von den Bedingungen abhängig. Die Route durch die Flanke ist technisch leichter, im Frühsommer bei Hartschnee aber gefährlich. Der Grat ist luftig und bei Vereisung gefährlich. Abstiege wie Anstiege.

Variante:

Mit Mountainbike vom Valeriehaus zum Talschluss. Ersparnis: 30 bis 45 Minuten.









Wissenswertes

Anforderung: Anspruchsvolle Bergtour, 1400 Höhenmeter und 4,5 Stunden im Anstieg. Schwindelfreiheit, Trittsicherheit obligat. Kletterstellen bis in den II. Grad. Bei Vereisung gefährlich.

Ausrüstung: Wanderausrüstung, Kleidung fürs Hochgebirge.

Karte: AV-Karte Nr. 42, „Sonnblick“, 1:25.000.

Literatur: Clemens M. Hutter, „Wanderatlas Salzburg – Berchtesgaden“, Verlag Pustet, Salzburg 2010.

Einkehr: Hagener Hütte, Nassfeldalm +43/6434/3425, Valeriehaus