Swap-Prozess: „Dann lassen wir uns klagen“

628.000 Euro für Anwälte und Gutachten: Die Verurteilten könnten die horrenden Kosten aus der Prozessflut nicht bezahlen. In einem Zivilprozess kann die Stadt auf den gesamten Kosten sitzen bleiben.

Während die zu Haftstrafen verurteilten Beschuldigten im Swap-Prozess auf mildere Richter in zweiter Instanz hoffen, baut sich ein weiteres düsteres Szenario auf: Die finanziellen Konsequenzen der Prozessflut sprengen alle Dimensionen.

628.000 Euro hat die Verteidigung des Bürgermeisters, des Finanz- und des Magistratsdirektors bisher gekostet. Bis Ende Mai – bezahlt von der Stadt. Offen sind noch die Anwaltshonorare für 19 Prozesstage und die Kosten für das letzte Gutachten (es wies dem Sachverständigen der Anklage Rechenfehler nach). Die Neos kritisieren diese Kostenexplosion mit kolportierten Honorar-Tagsätzen bis 15.000 Euro schon lange, jetzt sagt auch Harald Preuner: Die Stadt müsse sich die Kosten zurückholen, falls die Verurteilungen rechtskräftig werden (siehe SF-Interview).

„Existenziell bedrohlich“

Auf die Stadt kommen tiefe menschliche Verwerfungen zu. „Das alles ist existenziell bedrohlich“, sagt Magistratsdirektor Martin Floss. Im Schloss Mirabell erzählt man sich bereits Geschichten vom Linzer Swap-Prozess. Selbst zwei Beschuldigte, die freigesprochen wurden, hätten ihre Häuser verkaufen müssen und lebten nun in kleinen Garconnieren.

Fünf Anwaltskanzleien, Uniprofessoren

In der Salzburger Swap-Causa wurden fünf Anwaltskanzleien engagiert, etliche Universitätsprofessoren beauftragt. Floss: „Was wäre die Alternative gewesen? Sollen wir uns hinsetzen wie begossene Pudel, obwohl wir überzeugt sind: Wir haben nichts getan? Man hat nie Waffengleichheit in so einem Verfahren.“ Auch die Justiz ermittelt wegen der Übernahme der Verteidigerkosten, einziger Beschuldigter ist der Politiker Heinz Schaden. Er gibt „kein Interview mehr“, es gilt die Unschuldsvermutung. Während Schadens Anwalt gegen eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Sicherstellung kämpft – sie wahrt Schadenersatzansprüche –, haben die Beamten strafrechtlich nichts zu befürchten. Ein Paragraf aus dem Jahr 1811 (ABGB) schützt sie als Dienstnehmer der Stadt.

Ex-Landesbeamtin am Existenzminimum

Ein Damoklesschwert ist auch die Klage des Landes, das nun 4,7 Millionen Euro für die Swap-Übertragung von der Stadt will. Das Regress-Risiko sei hier eher gering, meint ein Staatsanwalt: „Das hat der Doktor Schaden nicht verursacht, auch nicht der Finanzdirektor und nicht der Magistratschef. Das wurde vom schlecht informierten Gemeinderat beschlossen“, schildert der Jurist die Abgründe des Systems.

Bis auf zwei Beteiligte haben die sieben Verurteilten im Swap-Prozess offenbar keine finanziellen Vorkehrungen getroffen. „Keiner hat an einen Schuldspruch geglaubt“, so ein Betroffener. Vor Gericht wurden die Vermögensverhältnisse geschildert: in Summe sechs Eigentumswohnungen, ein Einfamilienhaus, ein Baugrund, Werte von 1,6 Mill. Euro; dazu Kredite von 425.000 Euro und Einkommen und Pensionen von monatlich „3800 bis 7000 Euro netto“. Die rechtskräftig verurteilte Ex-Landesbeamtin hingegen musste ihre Wohnung in der Stadt schon verkaufen und lebt vom Existenzminimum.

Sollte die Stadt die Rechtskosten zurückfordern, ist für einen Betroffenen klar: „Das wird keiner von uns zahlen, dann lassen wir uns klagen.“ Im Zivilverfahren könnte die Stadt sogar auf ihren Kosten sitzen bleiben.

Sonja Wenger

