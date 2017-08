Industrieboss: „Man traut den Menschen nichts zu“

Salzburgs Industrieboss ärgert sich über einen gefräßigen Staat, der uns zu viel Verantwortung nimmt und die Bürger steuerlich abkassiert.

Peter Unterkofler führt mit „Jacoby“ in Hallein einen Pharmabetrieb mit 700 Mitarbeitern und ist Präsident der Salzburger Industriellenvereinigung. Im „Stadtgespräch“ kritisiert er gesetzliche Schlupflöcher, die es Großkonzernen erlauben, kaum Steuern zu zahlen – und führt drastisch vor Augen, warum Ungebildete keine Zukunft haben.

Die Kluft zwischen Arm und Reich wird auch bei uns größer. Wie kritisch sehen Sie das?

Unterkofler: Da gibt es einen Punkt, der dieses Gefühl treibt und die Menschen zu Recht ärgert: Es gibt legale Steuerschlupflöcher, selbst in Ländern der EU wie Irland oder Luxemburg, die große Unternehmen ausnutzen, um faktisch keine Steuern zu zahlen, selbst wenn sie vielleicht hunderte Millionen Gewinn machen. Wenn ein Arbeitnehmer aber 35.000 Euro im Jahr verdient, zahlt er sicher Steuern. Da braucht es europäische Regeln, um diese Schlupflöcher rasch zu stopfen. Insgesamt hat die Globalisierung die Armut auf der Welt aber deutlich gesenkt. Lebten vor 20 Jahren 36 Prozent der Weltbürger in absoluter Armut, so sind es heute noch zwölf Prozent.

Die Einkommen stagnieren seit der Jahrtausendwende aber nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich.

Diese Entwicklung ist aber gezielt gesteuert von unserer Regierung. Denn die Steuereinnahmen sind in der Zeitspanne natürlich deutlich gestiegen. Es ist die kalte Progression, die dafür sorgt, dass die Menschen weniger netto in der Tasche haben. Jede Lohnerhöhung, auch die Inflation sorgt dafür, dass die Steuern automatisch steigen. Deshalb wäre es so wichtig, dass diese kalte Progression abgeschafft wird. Nur hört man von diesem Vorhaben jetzt wieder nichts mehr.

Auch die Betriebe könnten den Arbeitnehmern zu mehr Einkommen verhelfen, indem man höhere Löhne zahlt.

Naja, das verkennt wirtschaftliche Realitäten. Das wäre so, wie wenn man die Mehrwertsteuer um fünf Prozent erhöht und den Unternehmen sagt: Gebt das halt im Markt weiter. So einfach geht das nicht. Ich denke, die Löhne sind in Österreich gut austariert. Die Sozialpartner haben viel Gespür, was geht und was nicht.

Aber die Industrie versucht die Mitarbeiter mit dem Vorstoß, am Tag künftig bis zu zwölf Stunden arbeiten zu dürfen, auszupressen.

Da geht es überhaupt nicht ums Auspressen. Da geht es darum, dass unsere Produktionszyklen immer kürzer werden, wir immer weniger vorausplanen können. Deshalb würden wir uns wünschen, dass man über einige Wochen auch 60 Wochenstunden (zwölf Stunden pro Tag) arbeiten könnte, wenn ein Großauftrag abgearbeitet werden muss. Da würden aber selbstverständlich weiter Überstundenzuschläge bezahlt. Und in der Folge, wenn es weniger Aufträge gibt, würden wir nur 20 Wochenstunden arbeiten, um den Überschuss auszugleichen. Unsere Mitarbeiter würden das begrüßen, weil nach einem Block Mehrarbeit mehr Freizeit für die Familie wäre. Warum die Gewerkschaft so massiv dagegen ist, verstehe ich nicht.

Aber das Problem, dass die Betrieb kaum noch Fachkräfte finden, löst die Mehrarbeit auch nicht.

Nein, natürlich nicht. Der Fachkräftemangel hat strukturelle Ursachen. Wenn man sich die Arbeitslosenstatistik anschaut, sieht man, dass von den knapp 400.000 Arbeitslosen 90 Prozent nur einen Pflichtschulabschluss haben. Das ist echt dramatisch. Wir haben bei Akademikern, Lehrlingen, Maturanten praktisch Vollbeschäftigung, aber bei den wenig Gebildeten ein wachsendes Problem, sie noch im Arbeitsmarkt unterzubringen. Und das wird die Digitalisierung noch verschärfen, weil selbst einfachste Tätigkeiten künftig erfordern, einen Laptop zu bedienen, die richtigen Knöpfe zu drücken, zu lesen und Zusammenhänge zu verstehen. Einen Sack von A nach B zu schleppen, wird dagegen kaum noch gefragt sein.

Experten warnen, die Digitalisierung werde die Hälfte aller Jobs vernichten.

Das sehe ich nicht so. Die Arbeitsplätze werden sich verändern. Aber wenn man sich stark digitalisierte Länder wie Taiwan, Korea, Japan anschaut, sieht man, dass hier keine Arbeitsplätze verloren gehen. Im Gegenteil. Es gibt Wachstum und neue Jobs dank Digitalisierung. Deshalb sollte man sie nicht fürchten. Die Arbeitswelt wird komplexer, und das bringt letztlich jenen Volkswirtschaften mehr, die höhere Wertschöpfung erzielen – und das sind ja auch wir in Österreich. Wir arbeiten mit unseren Köpfen, nicht so sehr mit unseren Händen. Deshalb müssen wir unsere geistige Leistungskraft steigern.

Das heißt aber, dass letztlich alles von Bildung und Weiterbildung abhängt.

In vielen Bereichen ja. Wir haben nur einen Rohstoff und das ist das, was wir im Kopf haben. Denn bei den Lohnkosten werden wir nie die günstigsten. Deshalb müssen wir die jungen Menschen dort stärken, wo künftig bedeutende Tätigkeitsfelder sind. Das sind Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, Informations- und Kommunikationstechnologie. Es gibt einzelne Initiativen in Kindergärten und Schulen. Aber insgesamt tun wir da viel zu wenig.

Auch an den Unis?

Ja, unbedingt. Wir waren kürzlich in Berlin und haben dort gesehen, dass die Lehrstühle für Informatik innerhalb weniger Jahre verdoppelt (von 100 auf 200) worden sind. Weil man erkannt hat, dass man sonst die Zukunft nicht gestalten und auch keine lebendige Startup-Szene aufbauen kann. An diesem Ziel könnte sich Salzburg orientieren: Wir haben sechs Lehrstühle für Informatik. Machen wir doch zwölf daraus.

Betriebe müssen sich aber nicht nur um die Weiterbildung kümmern. Auch Kinderbetreuung oder die sehr hohen Wohnungspreise in Salzburg werden immer stärker zum betrieblichen Thema. Auch weil offenbar die Politik versagt.

Ja, das sehe ich auch so. Aber es ist der falsche Ansatz. Österreich ist ein Hochsteuerland. Fast 45 Prozent von dem, was die Menschen haben, wird ihnen weggenommen – in Form von Steuern und Abgaben. Diese gewaltige Summe wird dann umverteilt, und nur da sind wir Weltmeister. Aber wenn wir den Menschen schon so viel wegnehmen, ihnen Eigenverantwortung nehmen und das Signal geben, ihnen nichts zuzutrauen, dann ist der Staat gefordert, wenigstens gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Die aber dann auch noch der Zivilgesellschaft zu überlassen, geht nicht. Da wäre mir das Modell der Schweiz viel lieber: Da ist die Steuerlast niedrig, aber die Eigenverantwortung hoch. Das ist dann eine mündige, eigenverantwortliche Gesellschaft, die auch nicht hunderttausende Regelungen braucht. Doch davon sind wir leider weit entfernt.

Von Hermann Fröschl

Foto: Marco Riebler