Filmkritik: „Tulpenfieber“

Das unterhaltsame Historiendrama beschreibt Liebesirrungen und Intrigen rund um die erste Spekulationsblase der Wirtschaftsgeschichte.

Handlung:

In den Jahren 1634 bis 1637 erlebt das Amsterdam des „Goldenen Zeitalters“ eine Tulpenmanie. Tulpenzwiebel wurden zu einem Spekulationsobjekt, welches bisweilen den Wert von Häusern oder Diamanten überstieg. Heute gilt dieses Ereignis als erste dokumentierte Spekulationsblase der Wirtschaftsgeschichte. Vor diesem Hintergrund erzählt „Tulpenfieber“ ein Liebesdrama voller Irrungen und Intrigen. Der reiche Gewürzhändler Cornelis Sandvoort heiratet die hübsche, bedeutend jüngere Sophia. Statt ihm wie erhofft einen Erben zu schenken, verliebt sich Sophia in den mittellosen Maler Jan Loss, den Cornelis engagiert hat, um ein Porträt von ihm und seiner Frau anzufertigen. Um gemeinsam in ein neues Leben aufzubrechen, schmieden die beiden Verliebten mit Hilfe von Sophias schwangerer Magd Maria einen durchtriebenen Plan, der nicht zuletzt von einem gewagten Geschäft an der Tulpenbörse abhängt.

Inszenierung:

Der Plot mag zwar bisweilen allzu konstruiert, wendungsreich und unglaubwürdig sein, dennoch gelingt Regisseur Justin Chadwick („Mandela“) mit seiner Adaption des Bestsellers „Tulpenfieber“ ein unterhaltsames und ästhetisch gelungenes Historiendrama. Ausstattung und Kostüme sind prächtig, die Musik ist schwelgerisch und das städtische Treiben rund um die Amsterdamer Grachten wird mit einer sehr beweglichen Kamera recht lebendig inszeniert. Viele Bilder, allen voran jene, die mit der Tiefe der dunklen, verschachtelten Räume spielen, erinnern an Gemälde jener Zeit. Exquisit bis in die Nebenrollen ist auch die Besetzung. Christoph Waltz muss dieses Mal nicht den Bösewicht spielen, sondern darf gütig und melancholisch sein, Alica Vikander hat zahlreiche Nacktszenen zu bewältigen, Zach Galifianakis ist wieder mal der Pechvogel und Judi Densch mimt erhaben eine Äbtissin.

Der bewegendste Moment:

Ein dubioser Arzt und selbst ernannter Experte in Sachen „weiblicher Mysterien“ sorgt für komische Höhepunkte. „Es wird ein Junge“, teilt er dem neugierigen Ehemann mit, nachdem er die vermeintlich schwangere Ehefrau an einer chemischen Substanz hat riechen lassen.

Fazit:

„Tulpenfieber“ ist ein kurzweiliges, ästhetisch überzeugendes historisches Liebes- und Wirtschaftsdrama. (Ab 25. August in den Kinos)

Von Helmut Hollerweger

Das vollständige Kinoprogramm finden Sie auf: www.salzburger-fenster.at