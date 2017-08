Warum uns die Karotte aufbaut

Haben Sie es nicht auch geliebt? Das „Karottenziehen-Spielen“ im Kindergarten. Für mich persönlich war es immer verbunden mit Adrenalin-Ausschüttung und Kraftanstrengung.

Deshalb ernten wir diese Woche in Erinnerung an damals Karotten aus dem eigenen Garten oder kaufen sie beim Gemüsebauern unseres Vertrauens. So anstrengend wie früher ist das heute wirklich nicht mehr.

Aber wissen Sie eigentlich was in so einer Karotte steckt? Die Karotte ist der Star unter allen Gemüsesorten, wenn man sie auf ihren Karotingehalt untersucht. Sie hat nämlich den höchsten.

Karotinoide selbst sind rötlich orange Farbstoffe, die in gelbem Gemüse und gelben Früchten sowie in Eidottern und Blättern von grünem Gemüse vorkommen.

Das Beta-Karotin, ihr bekanntester Vertreter ist die Vorstufe von Vitamin A. Deshalb sagte Oma immer schon zu mir: „Viktoria, iss viele Karotten!“

Vitamin A ist gut für die Sehkraft, steigert die Widerstandsfähigkeit gegen Infektionskrankheiten und hilft dem Aufbau und der Erhaltung von Haut und Schleimhäuten. Wichtig ist zudem, dass man Karotten immer mit einem Schuss heimischen Pflanzenöls genießen sollte, da Vitamin A nur in Verbindung mit Fett aus dem Darm ins Blut aufgenommen werden kann.

Rezept: Karottensuppe

Zutaten (4 Pers.):

1 kg Karotten, 1 Stk. Ingwer

1 Dose Kokosmilch, 1 Zwiebel

3 Kartoffeln

750 ml Gemüsesuppe

Zitronensaft

Salz, Pfeffer

Aus Alt mach Neu: Der klassischen Karottensuppe kann man mit Kokosmilch einen exotischen Touch verleihen. So funktioniert es: Gemüse in kleine Stücke schneiden. Zwiebelwürfel in etwas Öl andünsten. Karotten und Ingwerstücke beimengen, mit Suppe aufgießen. Kartoffeln dazugeben, weich kochen lassen. Mit dem Pürierstab pürieren. Zuletzt Kokosmilch und Zitronensaft einrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Von Viktoria Schwaiger