Steuerbetrug um 130 Millionen im Finanzskandal: Das „bitterste Verfahren“ droht

Die Justiz ermittelt im Salzburger Finanzskandal auch wegen Steuerbetrugs. Es geht um 130 Millionen Euro an Zinserträgen, die mit riskanten Finanzgeschäften erwirtschaftet wurden. Ein ehemaliger Landespolitiker und drei Beamte stehen unter Verdacht.

Seit kurzem liegt die Schlussrechnung im Salzburger Finanzskandal vor: 415 Millionen Euro hat die Finanzabteilung durch Spekulationen in den Sand gesetzt. Ein riesiger Brocken sind nicht abgeführte Steuern: Denn bis zum Finanzcrash 2008 habe sie „rund 500 Millionen Euro Gewinne“ gemacht, sagte Budgetreferentin Monika Rathgeber gegenüber der Staatsanwaltschaft (Beschuldigtenvernehmung, 17. 1. 2012). Fakt ist, dass das Land nachträglich Selbstanzeigen erstattet und 130 Millionen Euro KESt und Körperschaftssteuern in Raten abgestottert hat. Die Justiz führt ein Finanzstrafverfahren gegen drei (ehemalige) Beamte, einen Landespolitiker und einen Verband.

„Konkurs und Häfen“

Ein Strafverteidiger spricht vom „mit Abstand bittersten und gefährlichsten Verfahren. Diese Strafen kann niemand bezahlen, dazu fällt mir nur Häfn und Konkurs ein“, so der Jurist. Ab einem Schadenswert von 500.000 Euro drohen Freiheitsstrafen von einem bis zu zehn Jahren oder Geldstrafen bis zu 2,5 Millionen Euro bei maximal acht Jahren Haft. Das Land könnte mit einer Geldbuße bis zum Vierfachen des Schadens konfrontiert sein.

Pensionsfonds war „Veranlagungsvehikel“

Es geht um den 2003 gegründeten Pensionsfonds für die Beamten, den das Land als gemeinnützig und KESt-befreit deklarierte. Tatsächlich sei der Versorgungs- und Unterstützungsfonds VUF ein „Kapitalveranlagungsvehikel“ gewesen, „um im großen Stil KESt-frei Finanzmittel für den Landeshaushalt zu lukrieren“, zitiert das Finanzamt Salzburg-Stadt Rathgebers Aussagen (Steuerbescheid, 20. 8. 2013). Von 2006 bis 2012 erwirtschaftete sie als Fondsmanagerin „124 Millionen Euro Bruttoeinkünfte aus Kapitalvermögen“, so die Selbstanzeige des Landes – die eine Abgabenverkürzung immerhin für möglich hält (25. 2. 2013).

Externe Prüfung abgewehrt

Der Fonds habe keine Sozialleistungen gewährt, sagte Rathgeber der Staatsanwaltschaft: „In keinem Fall wurden von mir irgendwelche Zahlungen etwa an Pensionisten geleistet. Einzige Aufgabe des Fonds war es, Zinserträge zu lukrieren, um sie dem Land für entsprechende Auszahlungen zur Verfügung zu stellen“ (Protokoll, 2012). So wehrte man auch eine externe Prüfung des Fonds durch den Landesrechnungshof ab. Sie habe ihren Abteilungsleiter für die internen Gespräche instruiert, so Rathgeber. Dem Hofrat erklärt, dass der Fonds auch riskante Fremdwährungsgeschäfte enthalte, die vermutlich kritisiert würden.

Verfahren „weit fortgeschritten“

Das Verfahren sei „weit fortgeschritten“, erklärt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Ingrid Maschl-Clausen. Ob noch heuer ein Vorhabensbericht kommt, lässt man offen. Das Problem sind einmal mehr die riesigen Datenmengen und komplexen Rekonstruktionen. „Laut oberster Judikatur muss jeder einzelne Zinszahlungsfluss festgestellt werden, bei 130 Millionen Euro. Auch die Finanzbehörde ist da an ihre Grenzen gekommen“, so Oberstaatsanwalt Gregor Adamovic.

In Selbstanzeigen

Geprüft wird zudem, ob die Selbstanzeigen des Landes die Akteure vor Bestrafung schützen. Adamovic: „Eine Selbstanzeige ist nicht automatisch ein Strafaufhebungsgrund. Man muss seine Verfehlungen so umfänglich offenlegen, dass die Finanzbehörden ohne große Erhebungen agieren können. Man muss gestehen, wenn Sie so wollen.“ Das Land nannte seinen Schriftsatz eine „Mitteilung“. Der rote Interims-Finanzreferent Georg Maltschnig führte darin drei Ressortpolitiker, den Abteilungsleiter und einen Sachbearbeiter an. Monika Rathgeber fehlt. Ihr hängte die SPÖ stets die Rolle der „Einzeltäterin“ um.

Sonja Wenger