„Sind wir schon da? Jetzt? Aber jetzt?“

Mit Kindern ist alles anders. Auch der Urlaub.

Es gibt Eltern, die packen den Rucksack und die Kinder und fahren los. Sie waren wahlweise schon vor dem Kinderkriegen Fotografen und Weltenbummler oder sind durch das Kinderkriegen vorübergehend aus dem beruflichen Hamsterrad ausgestiegen – weil die Familienzeit ja wertvoll und unwiederbringlich ist. Jetzt reisen sie mit ihren Kindern durch die Welt, auf einem Segelboot oder als Backpacker in Sri Lanka und Kambodscha und, ganz wichtig, sie bloggen darüber unter einem Titel wie „Wir sind dann mal weg – die Reise von Bibi, Mike & Mäxchen“.

Ich finde das bewundernswert. Ich würde diese Länder gern bereisen, aber wenn ich mir vorstelle, mit gnatschigen Kindern in holprigen indischen Inlandsflügen ohne Klimaanlage zu sitzen, Durchfallhosen in schmutzigen Brunnen zu waschen und einem mexikanischen Apotheker mit Händen und Füßen „schleimiger Husten“ zu erklären, kommt mir der Fuschlsee auch sehr reizvoll vor. Ich gehe beim Urlaub mit Kindern den Weg des geringsten Widerstands. Überhaupt spreche ich erst dann von Urlaub, wenn ich etwas mit Kinderbetreuung gebucht habe. Sobald ich – weil wir ein Appartement haben – in den Supermarkt gehen, Essen zubereiten und das Bad putzen muss, ist das kein Urlaub, sondern maximal ein längerer Ausflug.

Wenn man Kinder bekommt, versteht man zum ersten Mal, warum die eigenen Eltern jedes Jahr nach Caorle gefahren sind: ist nicht so weit weg (weil Kinder im Auto nerven), kostet nicht so viel (weil Flugreisen mit Kindern teuer sind), und man kennt sich dort schon aus (weshalb es weniger anstrengend ist). Als ich jung war, hatte ich eine geradezu panische Abneigung dagegen, zweimal denselben Ort aufzusuchen: Es gibt so viel zu sehen auf der Welt!

Inzwischen war ich mit den Kindern bereits viermal in der gleichen Unterkunft am Bademeisterstrand. Aber nicht nur die Destinationen, auch der Urlaub selbst ändert sich: An den Strand nimmt man statt einer Tasche mit Buch, Sonnencreme und Handtuch 27 Kilo Jause, Gewand zum Umziehen, Feuchttücher und Sandspielzeug mit. Der Tag beginnt wesentlich früher und endet früher: Wenn die Kinder gegen 22 Uhr übermüdet einschlafen, fällt man selbst auch gleich mit ins Bett – man kann sowieso nicht mehr weg. Ganz schlimm ist Clubanimation mit Kinderdisco, bei der man sich als Erwachsener wünscht, die Ohren wären einem im Meer abgefault. Aber sogar die nimmt man in Kauf, sind die Zwerge doch mit Tanzen beschäftigt, nach ein paar Bier ist „Let it go“ eh ganz groovy, und wenigstens muss man darüber nicht bloggen.