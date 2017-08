Marienkäfer verschwindet, Exoten kommen

Globalisierung und Klimawandel verbreiten exotische Insekten in Europa. Die Invasion asiatischer Marienkäfer ist menschengemacht.

Insekten, die häufig als lästig und unangenehm empfunden werden, spielen in der Natur in Wahrheit die wichtigste Rolle, erklärt Biologe Patrick Gros. „Sie stehen an der Basis. Sie sind Futter für Vögel, sie bestäuben, sie putzen Dreck weg, sie fressen tote Pflanzen, sie machen aus Kompost Erde.“ Doch sie verschwinden.

Den Schwalbenschwanz-Schmetterling sieht man höchstens noch an verwilderten Straßenrändern. Die Larven brauchen ganz bestimmte Kräuter auf Magerwiesen, damit sie sich entwickeln können.

Libellen, die durchsichtigen, in der Luft stehenden Bewohner von Lacken, Tümpeln und Löschteichen sind ebenfalls rar geworden. Sie bevölkern kleine Feuchtbiotope und Gewässer, die zusehends trockengelegt wurden.

Der Rosenkäfer mit seinem grün-golden glänzenden Chitinpanzer gilt vielen Gartenbesitzern als Schädling. Der schillernde Käfer ist wie der Maikäfer vom Aussterben bedroht. Die Rosenkäfer-Larve ist ein Kompostveredler. Charakteristisch ist, dass sie auf dem Rücken liegend davonkriecht. Das unterscheidet sie von den Engerlingen des Maikäfers und Dickmaulrüsslers.

Der Marienkäfer, Symbol des Glücks, ist einer vom Menschen herbeigeführten Invasion asiatischer Verwandten ausgesetzt. Die gelben bis dunkelroten Käfer (null bis 21 schwarze Punkte) werden bewusst gegen Blattläuse eingesetzt, die sie in viel höherer Zahl als ihre heimischen Artgenossen vertilgen. Der heimische Marienkäfer mit sieben Punkten ist noch zu finden. Die früher weit verbreitete Art mit zwei Punkten scheint ausgestorben.

Insekt des Jahres 2017 ist die Gottesanbeterin. Die Fangschrecke aus Afrika wurde aufgrund des Klimawandels in Österreich heimisch.