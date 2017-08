Kitzsteinhorn: Logenplatz in der Glocknergruppe

Bei vielen Alpinisten und Alpinistinnen aus Salzburg steht das Kitzsteinhorn – trotz seiner stolzen 3203 Meter – nicht besonders hoch im Kurs. Man kann es ihnen kaum verübeln, die Schotterwüste und die Dauerbaustellen im Gletscherskigebiet sind wirklich kein besonderer Anblick.

Und wenn es so weitergeht, dann ist der Gletscher in spätestens zwei Jahrzehnten Geschichte. Dass ein Ausflug auf das Kitz trotzdem lohnt, liegt an der phänomenalen Aussicht. Das Kitz liegt derart günstig, einen schöneren Logenplatz für die gesamte Glocknergruppe kann man sich kaum vorstellen. Einen halben Tag und rund 40 Euro Seilbahngebühr sollte man da schon einmal investieren.

Ausgangspunkt:

Auffahrt mit den Gletscherjets zur Bergstation des Jets 4, dann durch den Barbarastollen gehen und mit der Schrägseilbahn zum höchsten verbauten Punkt der Seilbahnanlagen auf 3029 Meter. Der Einstieg befindet sich dann auf der Terrasse unterhalb der Lawinen- und Steinschlagverbauungen (Wegweiser).

Route:

Der Anstieg ist nicht zu verfehlen. Geschickt windet sich ein durchgehendes Stahlseil im Zick-Zack durch die steile Bergflanke. Der Steig ist stellenweise etwas ausgesetzt und führt zum Schluss über einen ebenfalls gut gesicherten kurzen Grat zum Gipfel. Das Gipfelplateau selbst ist mit schweren Ketten abgesichert. Abstieg wie Anstieg.

Variante:

Bei der Bergstation angelangt, sollte man aber statt mit der Gletscherbahn durch den langen Tunnel der „Nationalparkgalerie“ weiter absteigen. Man kommt zu einer weiteren Aussichtsplattform und kann dann über einen gut ausgebauten Spazierweg zur „Eisarena“ absteigen. Es ist hier wirklich sehenswert, wie sehr sich die Gäste aus den arabischen Ländern über ihren ersten Kontakt mit dem Medium Schnee freuen. Von der Eisarena in wenigen Metern hinüber zur Bergstation des Gletscherjets.









Wissenswertes

Anforderung: Kurzer seilgesicherter Anstieg, 170 Höhenmeter, 30 Minuten. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit obligat.

Ausrüstung: Wanderausrüstung, Kleidung fürs Hochgebirge, Kletterhandschuhe.

Karte: AV-Karte Nr. 40, „Großglocknergruppe“, 1:25.000.

Literatur: Clemens M. Hutter, „Wanderatlas Salzburg – Berchtesgaden“, Verlag Pustet, Salzburg 2010.

Einkehr: Krefelder Hütte, Restaurant Gletschermühle

Info Seilbahn und Restaurant: www.kitzsteinhorn.at