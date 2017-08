Diese „Völlerei“ ist eine Todsünde wert

So schön zerfiel nicht einmal das Römische Reich. Dem Vorkoster schmeckte es auch – und er gab 14 von 20 Punkten, also eine Haube.

Was Spitzenküche angeht, ist Saalfelden im Pinzgau ein schwieriges Pflaster. Haubenlokale? Seit Ewigkeiten Fehlanzeige. An das Schatzbichl mit seiner wunderbaren Pinzgauer Kost erinnert sich nur mehr die Ortschronik. Vor 14 Jahren sperrte das XO auf und wieder zu, als Chefkoch Arthur Berger nach Kroatien auswanderte (Miramar, Opatija). Mehr war nie. Dabei zählt die Stadt 15.900 Esser! Zell am See ist deutlich kleiner und leistet sich vier Gourmet-Tempel. Aber jetzt besteht Hoffnung für Saalfelden.

Denn Lukas Ziesel ist heimgekehrt – nach einer Tour durch Restaurants: Döllerer in Golling, Tantris in München, Park Hyatt in Shanghai. Auf seiner Homepage preist er sich selbst „Starkoch“, ausnahmsweise stinkt Eigenlob hier nicht. Heimgekehrt ist er gemeinsam mit Harald Salzmann. Zusammen saßen sie in der Volksschule, spielten Fußball. Seit Juli sind beide für die Gastronomie im altehrwürdigen Hotel Hindenburg zuständig: Salzmann in der Bar-Lounge, Ziesel kocht im Restaurant Völlerei. Das ist mal ein Name!

Das Hindenburg heißt nach dem unseligen deutschen Reichspräsidenten. Erbaut wurde es schon 1492, richtig: auch Amerika kennen wir nicht länger. Aber das Restaurant, das wir betraten, ist 525 Jahre jünger, von der Hoteliersfamilie Mair den Heimkehrern auf den Leib geschneidert. Eine hübsche Stube, ein urbaner Wintergarten, Tische mit quietschbunten Plastiksesseln unter einem Sonnensegel, das sich auch als Schutz gegen einen harten Schauer bewährte. Und die Saalfeldener sind neugierig: Alle Tische besetzt an unserem Abend, die Grüße zwischen den Einheimischen flogen hin und her.

Man kann in der Völlerei brav die Speisekarte entlangessen: Vorspeise, Hauptgericht, Dessert. Man kann aber auch das Menü nehmen (€ 38,50). Wir waren zu dritt – und dann kamen eben drei Vorspeisen-Schüsseln plus Suppe gleichzeitig auf den Tisch. Jemand fängt mit dem vorzüglich würzigen Ziegen-Camembert an, die andere greift zum marinierten Saibling, der dritte stürzt sich auf das sensationell saftige gehackte Rinderfilet. Alles von bunten bis wilden Salaten und bissfesten Gemüsen umgeben – Grünzeug in hoher Qualität. Zum Hauptgang treffen sich Wiesenhendl (das geht saftiger), perfekt gebratener Zander und eine geschmorte Hochrippe vom Rind – gallertig-butterweich, nicht einmal das römische Reich zerfiel so prachtvoll. Und wieder sorgten die Gemüse für Extra-Vergnügen. Uff – und dann noch vier Desserts gleichzeitig: wunderbar fruchtige Sorbets, eine gut-schokoladige Sacherschnitte, ein leichter Kirschkuchen und Topfennockerl vom feinsten auf Birnenmousse. Mit dem Gruß aus der Küche, einem hausgemachten Weckerl samt Topfen und Schinken, waren das zwölf Gerichte, nicht zu viel aber vielerlei, eine wirklich schöne Völlerei.

Die Weinkarte ist erstaunlich freundlich kalkuliert. Fündig wird auch jeder, der Besonderes sucht. Das Service ist flott und freundlich. Und ja, man sah die Saalfeldener zufrieden ruhen nach dem Mahl, manch Gruppe wechselte noch in die Bar. Es wirkt so, als hätten Ziesel und Salzmann die Chance genützt, mit einem bodenständig-raffinierten Angebot das schwierige Pflaster zu erobern.

Völlerei, Bahnhofstraße 6, 5760 Saalfelden, Telefon 06582/70703, Mittwoch Ruhetag, www.voellerei.at

Bewertungskriterien

Unsere Punktewertung orientiert sich an internationalen Regeln: 20 Punkte sind der Höchstwert. 9 Punkte und darunter: Kost mit groben Mängeln. 10 Punkte: deutliche Mängel. 11 Punkte: durchschnittliche Kost. 12 Punkte: gute Kost. 13 und 14 Punkte (eine Haube): sehr gute Kost. 15 und mehr Punkte (zwei bis vier Hauben): exzellente Kost.