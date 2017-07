Was Salzburgs Wirtschaft stark macht

Im ersten Aufschwung seit 2008 fehlen schon 6000 Fachkräfte.

Das Geschäft brummt endlich wieder: Der traditionell starke Tourismus ist auf Rekordjagd, Gewerbe und Industrie sind auf der Überholspur. Und von der jüngsten Steuerreform profitiert der in Salzburg starke Handel. Standortexperte Helmut Eymannsberger von der Wirtschaftskammer wagt sich jetzt vor: Der Aufschwung nehme an Stärke und Breite zu. Deshalb sieht er gute Chancen, dass Salzburg heuer ein Wachstum von über zwei Prozent schafft. Das gab es seit 2008, also neun Jahren, nicht mehr.

Der schönste Nebeneffekt: Die Arbeitslosigkeit sank zuletzt auf 5,6 Prozent – der niedrigste Wert in Österreich. Viele Branchen haben de facto Vollbeschäftigung. „Bei uns sind 6056 Stellen zur sofortigen Besetzung gemeldet, um 35,5 Prozent mehr als vor einem Jahr“, sagt AMS-Sprecher Wilfried Beer. Stark ausgetrocknet ist der Markt für Metall- und Elektroberufe, die Baubranche, für Techniker inklusive IT. Bemerkenswert: In einer aktuellen Erhebung sagt schon jeder vierte Betrieb, dass der Facharbeitermangel das größte Problem ist.

Der demografische Schwund – die Babyboomer gehen in Pension – dreht den Markt zugunsten der Jungen. „Früher haben sich die Lehrlinge beworben, heute ist das umgekehrt. Einige Betriebe haben das noch nicht realisiert“, erklärt Josef Mikl, Spartenobmann und Geschäftsführer des Isoliertechnikfirma Batimat. „Die Lehrlingsentschädigungen steigen wie die Fachkräfte-Entlohnung, was gut ist. Es gibt ein Griss um die jungen Leute.“ Schon jeder fünfte Lehrling sei Maturant – „hochmotiviert, engagiert, gut“.

Ein Wachstumstreiber wird die Informationstechnik, denn alle sind mit Digitalisierung konfrontiert. Der Mangel an Experten ist groß: Man sucht österreichweit und international.

Von Sonja Wenger