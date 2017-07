In Golling geht Kultur durch den Magen

Döllerer macht es in Golling vor: Dieses Festspiel-Dinner können sich auch Normalbürger leisten.

Im Salzburger Sommer kurbelt die Kunst die Wirtschaft an – und Wirte kurbeln als Mäzene mit, auch zum eigenen Nutzen. Andreas Gfrerer lädt Maler und Performance-Artisten in seine Blaue Gans ein, so kann er seinen Betrieb als Art-Hotel führen. Sepp Schellhorn rief im Goldegger Seehof zum Thomas-Bernhard-Festival, vergibt jährlich ein Autoren-Stipendium und beglückt seine Gäste mit exzellenter Bibliothek. Das hebt seinen Betrieb ab von anderen See-Hotels. Doch Hermann Döllerer ragt als Kunstkurbler heraus.

Man vergleiche: Hallein bekommt über die Pernerinsel die Salzburger Festspiele frei Haus geliefert. Die Gollinger mussten sich selbst bewegen: 17 Jahre gibt es nun das Kulturfestival auf Burg Golling – und ihr Anstoß zeigt den genießerischen Zusammenhang: Eines Tages machte ein im Restaurant tafelnder Wiener Philharmoniker Hermann Döllerer ein Angebot: Wir spielen einen Abend für deine Gäste und du lädst uns zum Essen ein.

Inzwischen spielen die Künstler nicht mehr nur für ein siebengängiges Menü. Alles ist professioneller: Es gibt Sponsoren und Förderer. Es sind 17 Veranstaltungen mit Legenden wie Otto Schenk und Michael Heltau, mit Stars wie Angelika Kirchschlager und Karl Markovics. Und im Untertitel vergessen die Festspiele nicht ihren Sinn: Kunst und Kulinarik. 78 Prozent aller Besucher speisen beim Döllerer. Wir auch.

Geboten wird ein Festspiel-Souper über drei Gänge um 42 Euro. Wenn man das mit den hochgekurbelten Festspiel-Preisen in der Stadt Salzburg vergleicht, ist das preiswert. Man sitzt bei Schönwetter im Garten mit Blick auf den Weinberg, man kann es schlechter treffen.

Das Menü begann mit dem „signature dish“, mit Sohn Andreas Döllerers kulinarischem Wahrzeichen. Egal, was aus der Fischzucht im nahen Bluntautal gebeizt auf den Teller kommt, jeder Fisch zeigt den wunderbaren frischen Schmelz, der doch so sanft bleibt. Und wo bekommt der Mann diese derart wohlschmeckenden Tomaten her? Die Wangerl des Milchkalbs waren so weich geschmort, dass man das Messer nicht brauchte – aber nichts ging verloren vom tiefen Aroma. Klar, dass der Saft dichtest war, umrahmt von Paprika-Creme samt Spitzpaprika, der fruchtige Kontrast. Und doch stahl ein Schaum allem die Show: Bergkäse so luftig aufgeschlagen, dass er schweben wollte, weil er alle Erdenschwere verloren hatte, aber nicht seine Kraft. Und wie gut der etwas faden Mascarpone die Zitrone tut, war bei Küchlein zum Dessert zu erschmecken, hübsch dazu das milde Mohneis. Für 19 Euro Aufpreis servierten flotte Dirndlträgerinnen drei Glas Wein. Noch mehr Vergnügen!

Sepp Schellhorn hat Recht: „Schöne Landschaft gibt es fast überall auf der Welt.“ Erst die Kunst macht den Unterschied, kurbelt Salzburg heraus aus dem Städte-Einerlei und Golling mit.