Flug fünf Stunden verspätet: 1200 Euro Entschädigung

Die Arbeiterkammer berät in Urlaubsfragen.

Ein schöner Urlaub auf Kuba sollte es werden. Aber der Flug hatte fünf Stunden Verspätung. Immerhin erhielt das Salzburger Ehepaar 600 Euro pro Person Rückerstattung.

Denn die Arbeiterkammer bietet jetzt fast zwei Monate lang Rat für Flugpassagiere – bis 3. September Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr unter der Nummer 01/501651402.

Die zwei Salzburger buchten einen Flug von München nach Varadero – Rückflug zwei Wochen später. Der Hinflug ging über fünf Stunden zu spät und konnte das auch unterwegs nicht aufholen. „Dafür muss es eine Entschädigung geben. Wir haben für das Ehepaar 1200 Euro zurückgeholt“, so AK-Konsumentenberaterin Andrea Kinauer.

Die Fluggastrechte-Verordnung gilt für alle Flüge in der EU, wenn die Fluggesellschaft ihren Hauptsitz in der EU hat. Wird der Flug abgesagt, ist eine Rückerstattung des Preises oder eine Umbuchung in der EU Pflicht. Passagiere haben ein Recht auf Mahlzeiten und Erfrischungen – je nach Wartezeit. Wenn nötig, sogar auf eine Übernachtung im Hotel. Außerdem auf zwei Gratis-Telefonate oder E-Mails. Zusätzlich haben Fluggäste Anspruch auf eine Entschädigung. Bei Flügen bis 1500 Kilometer sind das 250 Euro. Bei Flügen in der EU über 1500 und bei anderen Flügen von 1500 bis 3500 Kilometer stehen 400 Euro zu. Bei allen übrigen Flügen über 3500 Kilometer gibt es 600 Euro retour.

Infos: www.ak-salzburg.at/flug