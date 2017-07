Finanzskandal: Ein Sittenbild arroganter Politik

Wie immer die Urteile im Finanzskandal-Prozess ausfallen werden, und selbst wenn keine strafrechtlichen Vergehen geahndet werden: Das Sittenbild, das die Verhandlungen von der Salzburger Politik zeichnen, ist ein niederschmetterndes.

Wie da im stillen Kämmerlein abenteuerliche Entscheidungen vorbereitet wurden. Wie gemauschelt und getrickst wurde, um die Öffentlichkeit möglichst im Unklaren zu lassen. Und wie sich Politiker und Ex-Führungskräfte jetzt winden, sich leider nicht mehr erinnern können, so gar nichts gewusst haben und alle Schuld auf die Beamtenschaft abladen: Es ist kaum anzuschauen, beleidigt Herz und Verstand.

Wenn man sich zudem vergegenwärtigt, wie weit die Aussagen verschiedener Zeugen in vielen Punkten auseinander klaffen, steht noch eine unangenehme Frage im Raum: Wird selbst im Gerichtssaal gelogen, dass sich die Balken biegen?

Die Hoffnung, dass die Justiz doch noch für (mehr) Aufklärung in der delikaten Politcausa sorgen kann, sollte man trotzdem nicht aufgeben. Die wichtigste Lehre ist aber schon jetzt zu ziehen, und sie ist nicht neu: Politik gehört hinterfragt und kritisch begleitet. Sonst macht sie, an der Öffentlichkeit vorbei, was sie will.

