Eine Werkstatt für Jedermann

Pfiffig: In der Salzburger OKWerkstatt gestaltet und repariert man eigene Möbel, Geräte, Textilien. Fast kostenlos.

Verborgen in der Glockengasse 4c in der Salzburger Altstadt liegt ein kleines Juwel: Es ist die „OKWerkstatt“, die die pensionierte Kostümbildnerin Hilde Böhm mit Gleichgesinnten im Vorjahr starteten. Dort kann jedermann Gegenstände selbst gestalten, aufpeppen oder reparieren. Und das für zwei Euro pro Stunde. Außerdem ist immer jemand da, der weiß, was wie geht. Ob Sägen, Bohren, Nähen, Weben, Filzen: Mehrere Damen (Herren werden gesucht!) helfen ehrenamtlich.

„Früher konnte jeder handwerklich arbeiten“

„Wir wollten einen Platz schaffen, an dem sich jeder mit Dingen, die er mag, handwerklich beschäftigen kann“, sagt Böhm. „Früher konnten das viele Leute. Wie mein Vater, der alles zerlegte. Das wollen wir wieder fördern.“

Wer schon mal da war, ist begeistert. Jüngst kam ein Bub mit einer Tischplatte vom Sperrmüll. Er wollte daraus einen Schreibtisch bauen. „Wir haben vier Beine gefunden und angeschraubt“, so Böhm. Der Kleine zog mit breitem Grinsen und stolz auf sein Prachtwerk wieder ab – er kommt wieder.

Das gilt für viele anderer auch, wie sich beim SF-Lokalaugenschein zeigt. „Zuhause habe ich keine Nähmaschine, hier schon“, sagt Eva Ganot. Aus einem geschenkten Stoff aus dem Senegal näht sie sich eine Sommerhose. Das Beste aus Ganots Sicht: Hier richtet man ihr sogar den Unterfaden ein, wenn er wieder einmal hängt.

Seine Leidenschaft entdecken

Rosmarie Borodin-Herzog lächelt währenddessen zufrieden: „Ich habe hier in einem Workshop eine japanische Technik zum Kleiderreparieren gelernt und mache aus zwei alten Halstüchern ein besonderes neues.“ Und Ulrike Frauendorfer webt einen Schal fürs Enkerl und schwärmt über ihr neues Hobby. „Das ist eine echte Leidenschaft.“

Einfach kommen und werkeln

Damit sich mehr Männer in die Werkstatt trauen, gibt es jetzt auch eine Vater-Kind-Holzwerkstatt. Praktisch: Für einen Besuch muss man sich nicht anmelden, nur für Workshops, Themenabende und Gruppenbesuche.

Service und Information:

OKWerkstatt

Glockengasse 4c

Tel.: 0677-62117543.

Offen: Mi/Fr 14-19h, Di/Do 9-14h, Sa 10-16h. Keine Anmeldung nötig.

www.ok-werkstatt.at

Bild oben: Hilde Böhm (links) mit selbstgebautem Flipper und Kreativen in der OKWerkstatt. Im Vorjahr gewann sie den „Salzburger Zukunftslabor “-Preis samt Anschubfinanzierung.

Sabine Tschalyj