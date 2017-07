Durch die Birnhorn-Südwand

Mit 2634 Meter ist das Birnhorn der höchste Gipfel in den Steinbergen. Der Koloss hat mit seiner Südwand auch eine der höchsten Wände der Ostalpen überhaupt. Bei der Überschreitung Hofersteig-Normalweg kann man zumindest im oberen Teil viel Südwandfeeling mitnehmen. Dazu gibt es noch eine gemütliche Hütte und mit dem Melkerloch eines der größten Felstore der Alpen. Für den Normalverbraucher ist die Passauer-Hütte mit dem Hausberg Hochzint (2246 m) das Ziel, Könner und Kenner werden die Birnhorn-Überschreitung angehen.

Ausgangspunkt

Parkplatz Ullachtal (878 m). Zufahrt über Leogang.

Zustieg Passauer Hütte

Der als Naturlehrpfad ausgestaltete Hüttenzustieg führt über Weiden zur Verzweigung „Birnbachloch“. Hier rechts auf einen bewaldeten Bergrücken und in vielen Kehren in die Latschenzone und mehrere seilversicherte Stellen auf das Hochtor (1922 m). In einem Bogen etwas ausgesetzt, unter dem Fahnenköpfl durch, zur Mittagsscharte und zur Hütte (2051 m). Achtung: Der Anstieg ist südseitig und oft sehr heiß – genügend Wasser mitnehmen!

Birnhorn Anstieg Hofersteig – Abstieg Normalweg

Von der Passauer Hütte folgt man dem Steig nach Nordwesten. Bei der Verzweigung (Wegweiser) nach Westen (links) und an der Hochzint-Abzweigung vorbei durch das Melkerloch zur Südwand: Der Hofersteig führt nun über Bänder und viele kurze Kletterstellen, oft exponiert immer westwärts haltend auf den Grat hinauf. Danach luftig über den Westgrat zum Kreuz. Für den Abstieg am Normalweg kurz am Grat retour und dann über ein gut gesichertes Band durch die Westwand nach Norden zur Kuchelnieder (2437 m). Dieser Weg ist einfacher als die Südwand-Variante, aber trotzdem ausgesetzt und stellenweise etwas heikel. Von der Kuchelnieder über den neuen Weg (Klettersteig A/B) in das große Schuttkar. Der alte Steig ist begehbar aber steinschlaggefährdet. Durch das Kar retour nach Südosten – zum Schluss entlang der Wasserleitung zur Hütte.

Variante

Ein wesentlich kürzerer Zustieg zur Passauer Hütte führt von Norden von der Niedergrub durch das Hochgrubkar herauf. Dazu muss man sich allerdings eines Hüttentaxis bedienen. Fahrplan und Buchungen für Gruppen: www.almwandertaxi.at

Wissenswertes

Anforderung: Sehr anspruchsvolle, alpine Tour. Als Tagestour mit 1800 Höhenmeter im Anstieg konditionell fordernd – besser mit Übernachtung. Viele seilversicherte Stellen, viele Kletterstellen I. Teilweise ausgesetzt. 1200 Höhenmeter, 3 Stunden Anstieg zur Passauer Hütte; 600 Höhenmeter 2 Stunden Anstieg Birnhorn. Gesamtgehzeit 9 bis 10 Stunden. Nur bei stabilem Wetter.

Ausrüstung: Helm, Kletterhandschuhe.

Karte: AV-Karte Nr.9, „Loferer und Leoganger Steinberge“, 1:25.000

Literatur: Adi Stocker, „Loferer & Leoganger Steinberge“, Panico Alpinverlag, Köngen 2016.

Einkehr: www.passauer-huette.de