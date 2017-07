Kennen Sie das, wenn in einem Film die Rede davon ist, dass ein von der Polizei gefangener Ganove „nur ein kleiner Fisch“ ist und man nach dem „Kopf der Bande“ sucht? Im echten Leben sind wir Frauen – und besonders wir Mütter – der Kopf der Bande.

Wir sind die Fädenzieher, die Beziehungshandwerker, wir sind das System, das unbemerkt und ununterbrochen im Hintergrund läuft, damit alles funktioniert. Die Frau weiß, wann die Mutter des Gatten Geburtstag hat, und erinnert ihn daran, sie anzurufen. Sie weiß auch, dass sie eine Reise durch Portugal machen wird, und schenkt ihr deswegen den Roman „Nachtzug nach Lissabon“, sie hat neben den Geburtstagen auch Geburtstermine im Kopf – die ihrer schwangeren Freundinnen nämlich –, dazu sämtliche Jubiläen, den Premieretermin des Theaterstücks, das sie sehen will, das Datum der Abschlussprüfung des Neffen und, und, und. Frauen sind jedoch nicht nur wandelnde Kalender, sondern auch riesige Datenspeicher, denn zu all den terminlichen Infos kommt das Inhaltliche: wer zu wem was gesagt hat und warum, wo wer im Urlaub war und was das gekostet hat, wie der eine die andere findet und was die dann gemacht haben. Im Dezember 1996.

Frauen pflegen das gemeinsame Beziehungsnetzwerk. Sie kümmern sich. Sie merken sich, was wichtig ist. Und: Sie fragen nach. Den Neffen, wie es ihm bei der Prüfung ergangen ist, die Freundin, ob das Baby schon da ist, die Schwiemu, wie die Reise war. Sie erzählen das dann ihren Männern, die abwesend in ihre Bärte murmeln: „Aha. Mhm. Portugal?“ Stellen Sie sich das Gehirn einer Frau wie einen Computer vor, auf dem 48 Tabs geöffnet sind. Und in allen läuft ein Programm. Ohne Pause. Da surrt es und blitzt und bimmelt und blinkt. Männer sind in diesem hochkomplexen System eher Störfaktoren bis maximal Befehlsempfänger.

Und als Mama wird alles auf ein noch höheres Level gehoben: Mütter wissen, wann die Windeln ausgehen, dass der Sohn ein Geschenk für den Kindergeburtstag braucht, dass die Gummistiefel im Kindergarten zu klein geworden sind, wann der Impftermin ist und wann es das Gatsch-Gewand beim Hofer gibt. Zu jedem Wissen gehört die entsprechende Handlung: Mütter müssen all das einkaufen, besorgen, organisieren, beschriften, holen, anrufen, ausmachen, herrichten, einpacken. Das ist alles Arbeit, die nicht anerkannt und nicht gelohnt wird, weil niemand sie überhaupt bemerkt. Außer wenn die Frau mal weg ist. Denn ohne den Kopf der Bande bricht die Organisation zusammen, das kennen Sie ja aus dem Fernsehen.

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin.