Wie viele Touristen verträgt die Stadt?

Keineswegs alle profitieren von den sieben Millionen Touristen, die jährlich Salzburg besuchen. Die Politik sollte sich damit beschäftigen.

Salzburg ist ein touristischer Kracher. In absehbarer Zeit wird man eine Milliarde Euro Umsatz machen. Touristen und Festspielgäste bringen Leben und Flair in die Stadt. Das ist grundsätzlich sehr erfreulich.

Aber die Erfolgsgeschichte hat auch Schattenseiten. Mehr als sieben Millionen Menschen laufen jedes Jahr durch die engen Gassen. Und keineswegs alle profitieren von ihnen. Die Anwaltskanzleien, die Arztpraxen, die Handwerker und die (letzten) Bewohner der Altstadt nehmen die Begleiterscheinungen des Massentourismus still hin – oder wandern ab.

Barcelona hat 30 Millionen Touristen im Jahr. Dort ist die Stimmung völlig gekippt. Die Einheimischen leiden unter teuren Mieten und steigenden Immobilienpreisen, aus Altstadt-Fenstern hängen Transparente wie „Tourist, go home“. In Venedig kämpfen Bürger gegen die Touristen-Invasion und die übergroßen Kreuzfahrtschiffe, die sich wie unwirklich in die Lagune schieben und die Pfahlfundamente der Häuser erschüttern.

Die Botschaft ist: Man kann am eigenen Erfolg zugrunde gehen.

In Salzburg hat man die Dinge bisher sich selbst überlassen. Es gibt bis heute kein funktionierendes Busregime, die Gruppen, die auf der Ameisenstraße vom Mirabellplatz in die Altstadt eilen, sind recht robust unterwegs. Man werde an die Wand gedrückt, klagen Einheimische. Nackte Oberkörper und Männerbäuche, quellende Busen in Kirchen, Schlapfen an den Füßen oder schwarz verhüllte Araberinnen sind optische Irritationen, über die man reden darf. Schlicht grausig sind manche Exzesse junger Bayern, die zum Poltern nach Salzburg kommen, weil München sie vertrieben hat. Da lässt man vor Mozarts Geburtshaus schon mal die Hose runter, damit die Freunde sich auf dem Hintern verewigen.

Bürgermeister Heinz Schaden will nun ein Fahrverbot für die Altstadt. Für viele ist das ein Schock. Essenziell notwendig ist aber, dass die Politik sich mit dem Wesentlichen beschäftigt.

Von Sonja Wenger