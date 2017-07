Es wurlt in der Stadt

7,5 Millionen Touristen besuchen jährlich Salzburg. Das ist Segen und Fluch zugleich.

Es ist Juli, Hochsaison in der Stadt. Man steht unter Strom, hat keine Zeit für Journalisten. In der Edelschneiderei, im Altstadthotel mit den prominenten Gästebuch-Namen geht kein Chef ans Telefon. Man hat sich ins Privatleben zurückgezogen oder ist beschäftigt.

Viele Geschäftsleute machen jetzt den stärksten Umsatz des Jahres. 7,5 Millionen Besucher laufen jährlich durch die Stadt (2007 waren es 5,5 Millionen), sie lassen 800 Millionen Euro da, sichern 7000 Arbeitsplätze, so Salzburgs Tourismus-Gesellschaft. Salzburg ist mit 2,8 Millionen Nächtigungen Österreichs zweitgrößter Touristenmagnet (Wien hat 15 Millionen). Die Bettenkapazitäten wachsen stetig (plus 7 Prozent 2016), der Markt werde für alle härter, berichten Händler.

„Man kann davon leben“

Manfred Renzl ist seit 30 Jahren im Souvenirgeschäft tätig. „Man kann davon leben, aber es war schon besser“, meint der Geschäftsmann. „Natürlich ist die Stadt proppenvoll. Wichtig ist aber, was die Leute in der Hand tragen. Viele Touristen schauen auf ihr Budget. Die buchen günstige Flüge, schlafen um 25 Euro in der Stadt, die müssen essen. Da bleibt nicht viel übrig.“ Immerhin sind die Spannen schön: Die Liebesschlösser etwa, die containerweise aus China nach Europa verschifft werden, kosten im Einkauf 60 Cent bis drei Euro – verkauft werden sie um bis zu 15 Euro. Das Souvenirgeschäft werde von zu vielen Teilnehmern ausgenutzt, kritisiert Renzl.

Der Städtetourismus ist der am stärksten wachsende Wirtschaftszweig. Die Mozartstadt legte zuletzt jährliche Steigerungsraten von vier Prozent hin, schreibt ständig neue „historische Rekorde“.

Die anhaltende Terrorbedrohung dürfte die Festspielstadt eher noch attraktiver machen. Nun wird die Hofstallgasse technisch aufgerüstet, dort erfolgt die glanzvolle Auffahrt der Gäste. Man bewehrt die Poller. Im Mai hat der Dachverein Stadtmarketing-Austria im Hintergrund einen Praxistag in Graz veranstaltet, Thema: „Terror in der Stadt.“

Doch den Einheimischen bereitet ein anderes Phänomen beklemmende Gefühle: Die schieren Menschenmassen, die sich durch die engen Gassen bewegen.

Geschiebe in der Gasse

Ein älterer, deutscher Stammgast namens Thomas beschreibt auf Tripadvisor die Getreidegasse im Spitzenmonat August: „Und so schieben wir uns, quatsch, lassen wir uns schieben und halten unsere iPhones, Smartphones, Digicams über die Köpfe, um zuhause zu dokumentieren, wie cozy little nice es in Salzburg ist.“

Selbst der Altstadt Marketing-Chefin Inga Horny, wird es langsam zu eng. „Ich vertrete 2400 Unternehmen in der Altstadt, Ärzte, Anwälte, Handwerker, Friseure. Nicht alle profitieren gleich vom Tourismus. Kunden und Einheimische kommen nicht mehr so oft. Als Grund werden am häufigsten der Verkehr und der Massentourismus genannt.“ Überrannte Städte seien ein europaweites Phänomen, „damit müssen wir uns beschäftigen“, sagt Horny. Der Altstadtverband hat deshalb eine Studie in Auftrag gegeben, Horny: „Ich will wissen, wer kommt, wie reist man an, was ist der Zweck? Die Märkte gehen auf, die Leute kommen von immer weiter her. Es kann nicht sein, dass Masse die Wertschöpfung verdrängt.“

Horny kann sich sogar Einschränkungen vorstellen. „Dann muss man halt für Besucher eine tägliche Obergrenze mit Ausnahmen machen und endlich ein funktionierendes Bussystem erfinden.“ Am Terminal Paris-Lodron-Straße, dem Startpunkt der Ameisenroute, herrscht Parkverbot; in Salzburg Süd kostet der Tagestarif 24 Euro – zahllose Reisebusse stehen illegal auf Lidl- und Hofer-Parkplätzen in Schallmoos. Hornys Vorschlag: „Wenn alles nicht hinhaut, muss es halt Einfahrtsgebühren für Busse geben.“ Ein Fahrverbot, wie Bürgermeister Heinz Schaden es nun fordert, wäre ein Schock. „Das geht uns massiv gegen den Strich“, erklärt Johann Höflmaier, Spartenchef für Handel in der Salzburger Wirtschaftskammer.

Verkäuferinnen, die nicht Deutsch sprechen

Die harte Währung heißt Tourismus. An sie passt man sich an, sie verändert das Lebensumfeld. Eine Salzburgerin ging unlängst in ein schickes Bekleidungsgeschäft an der Getreidegasse, sprach eine Verkäuferin an. „Sorry, I don’t speak German“, habe diese geantwortet, so die Kundin. Es gibt in dem Shop auch deutschsprachiges Personal.

Urlauber aus China, Südkorea und anderen Tigerstaaten sind in die Top Ten der Gäste aufgerückt. Die neuen Wohlhabenden lieben Luxus, kaufen Uhren um 50- bis 300.000 Euro, kämen oft sogar mit Einkaufslisten für die Verwandtschaft, weiß man beim Steuer-Rückerstatter Global Blue.

„So dicht wie jetzt war es noch nie“, klagt Fremdenführerin Inez Reichl-De Hoogh. „Die Chinesen sind liebe, fleißige Menschen, aber als Gruppe sind die laut und rennen einen um.“ Sie verstehe, wenn Einheimische die Altstadt meiden, meint die Sprecherin der Salzburger Austria-Guides.

Von Sonja Wenger