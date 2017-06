Juvinale Salzburg: Der junge Film im Rampenlicht

Salzburg – eine Filmstadt? Sara Wichelhaus gefällt der Gedanke. „Wir haben eine irrsinnig große Kreativszene, vor allem im Filmbereich. Durch die Festspiele und den Tourismus gerät das leider oft in den Hintergrund“, sagt die junge Salzburgerin.

Wichelhaus leitet das Nachwuchsfilmfestival „Juvinale“, das erstmals von 5. bis 8. Juli stattfinden wird. Über 100 Einreichungen von jungen Filmemachern zeigen: Ein solches Festival war längst überfällig. Zwar gab es seit dem Abwandern der Diagonale nach Graz vor mehr als 20 Jahren immer wieder Versuche, ein neues Filmfestival auf die Beine zu stellen – die „Klappe“ und das „Filmriss“-Festival fanden nach ein paar erfolgreichen Jahren aber auch ihr Ende.

Dieser Durststrecke soll nun ein Ende gesetzt werden. Die Juvinale will jungen Filmemachern eine Plattform zur Präsentation bieten. „Wir möchten dem Nachwuchsfilm wieder jenen Stellenwert einräumen, den er verdient hat“, sagt Wichelhaus. Denn auch wenn Youtube zum Fernsehkanal der Jugend wurde, sei das Interesse an hochwertigen Filmproduktionen nach wie vor groß: „Youtube ist eine Mainstream-Plattform. Bei einem Festival geht es um Qualität. Jeder Filmemacher, der etwas auf sich hält, wird seinen Film sicher nicht bei Youtube hochladen“, ist Wichelhaus überzeugt.

Veranstaltet wird die Juvinale vom Verein offscreen, dem Freien Fernsehen Salzburg (FS1) und dem Institut für Medienbildung Salzburg. Als Hauptförderer sind Stadt und Land Salzburg, die Wirtschaftskammer und die Euregio mit an Bord. Das Festivalprogramm gliedert sich in Screenings, Workshops und die Award-Show. Bei den Screenings im „Das Kino“ werden sowohl Wettbewerbsfilme, als auch Filme außer Konkurrenz gezeigt.

Ein Coup ist dem Organisationsteam für den 5. Juli gelungen: Im Rahmen der Juvinale-Eröffnung findet im „Das Kino“ die Vorpremiere von „Die beste aller Welten“ des Salzburger Filmemachers Adrian Goiginger statt. Am 7. Juli gibt es ein Open-Air-Special beim Salzbeach im Volksgarten. Außerdem finden laufend Workshops und Gelegenheiten zum Netzwerken statt.

Im Mittelpunkt der Juvinale stehen aber natürlich die Awards. Insgesamt sind die Preise mit 12.000 Euro dotiert und werden in den Kategorien Fiction, Animation, Dok-Film und Werbefilm vergeben. Zusätzlich gibt es einen Frauen-Nachwuchsfilmpreis. Die Gewinner werden bei der großen Award-Show mit Konzert und Party in der ARGEKultur am 8. Juli bekannt gegeben.

Im Rahmen der Juvinale findet auch das Kinder- und Jugendfilmfest der Euregio statt. Zielgruppe hier ist der noch jüngere Nachwuchs – die 12- bis 21-jährigen Filmemacher. In Workshops werde auch hier die Gelegenheit genutzt, Medienkompetenz zu vermitteln, erklärt Wichelhaus: „Wir wollen Kindern und Jugendlichen die Hand entgegenstrecken und ihnen den Erstkontakt zum professionellen Film ermöglichen“. Die möglichen Juvinale-Gewinner der Zukunft könnten hier auch dabei sein – das Festival soll nämlich zumindest dreimal stattfinden, im Zwei-Jahres-Rhythmus. „Meine Vision ist, dass sich die Juvinale in Salzburg verankert und auch internationale Einreichungen lockt“, sagt Wichelhaus. Das gesamte Programm der Juvinale sowie Infos zu den Festivalpässen gibt es unter www.juvinale.at.

Von Katharina Maier