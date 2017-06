Filmkritik: „Die Verführten“

Zwar beschwören zu Beginn moosbehangene Bäume, eine bezaubernde Allee sowie ein wie Rotkäppchen durch den Wald hüpfendes Mädchen eine märchenhafte Atmosphäre, doch der Kanonendonner, den man unablässig aus der Ferne vernimmt, verweist auf eine bedrohliche Wirklichkeit. Konkret: 1864. In diesem dritten Jahr des Amerikanischen Bürgerkriegs führt knapp ein halbes Dutzend Mädchen in einem Mädcheninternat in Virginia ein vergleichsweise behütetes Leben. Bis eines Tages die 12-jährige Amy beim Pilzesammeln einen schwerverletzten Corporal der feindlichen Nordstaaten findet und diesen ins Internat mitnimmt. Dort weckt der Soldat, der gekonnt Komplimente macht und Hoffnungen schürt, in der Folge die Begierden der Schulleiterin Martha, der Lehrerin Edwina sowie der frühreifen Alicia.

Inszenierung:

Mit „Die Verführten“ präsentiert Sofia Coppola ein Remake von Don Siegels „Betrogen“ aus dem Jahr 1971. Sie wollte die Geschichte „aus der Sicht der Frauen“ neu erzählen, so die Regisseurin in einem Interview. Während im Original ein sehr männlicher Clint Eastwood die zentrale Figur verkörperte, übernehmen in der Neuinszenierung nun tatsächlich die Frauen – angeführt von Nicole Kidman, Kirsten Dunst und Elle Fanning – das Ruder. Colin Farrell darf ihnen bloß als Projektionsfläche dienen. Inhaltlich folgt „Die Verführten“ zwar dem roten Faden von „Betrogen“, so manche Ambivalenzen und Provokationen des Originals – etwa Inzest – werden hier ausgespart. Überhaupt wird das Leidenschaftliche hier überraschend zurückgeschraubt. Stattdessen frönt der Film gekonnt ästhetischen Bildern, erlesenen Kostümen und einer atmosphärischen Ausstattung.

Botschaft:

Man kann den Film vordergründig als Rachefantasie von enttäuschten Frauen lesen. Hintergründig zeigt er aber auch, was passieren kann, wenn etwas Neues, Anderes in eine hermetische Welt eindringt.

Der bewegendste Moment:

Man sitzt beim Abendessen, auf dem Tisch stehen u.a. giftige Pilze. Einer soll getötet werden. Nicole Kidman spricht scheinheilig das Gebet: „Herr, segne diese Speise.“ Das ist schwärzester Humor.

Fazit: „Die Verführten“ erzählt von weiblichem Begehren zur Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs und kann hierbei vor allem stilistisch überzeugen. (Ab 1. Juli in den Kinos)

Helmut Hollerweger

