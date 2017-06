Wie neun junge Salzburger den Wohnungsmarkt austricksen

Der Traum vom Eigenheim ist für viele unleistbar. Die „Autonome Wohnfabrik“ schafft es nun, ein Haus nach den Prinzipien der Gemeinschaft und Solidarität zu kaufen – und damit vor Preisschüben zu schützen.

Sie haben die Schnauze voll von Spekulationen am Immobilienmarkt. Unter dem Namen „Autonome Wohnfabrik“ haben sich neun junge Salzburger zusammengeschlossen, um ein alternatives Wohnkonzept auf die Beine zu stellen. „Gerade für junge Leute ist die Wohnungssuche in Salzburg extrem schwierig“, erklären sie im Kollektiv.

Grundstückspreise schießen in die Höhe und leer stehende Häuser werden abgerissen – da wollte die Gruppe gegensteuern. Monatelange Vorbereitung und eine ordentliche Portion Idealismus haben sich nun ausgezahlt: Aller Wahrscheinlichkeit nach wird man noch im Juli ein Haus in Schallmoos kaufen, um es dauerhaft vom Markt zu nehmen und gegen steigende Preise zu schützen. Möglich gemacht hat das einerseits ein Kredit der GLS Gemeinschaftsbank, womit zwei Drittel der Kosten gedeckt werden. Um das restliche Drittel musste die Wohnfabrik noch zittern: Drei Monate hatten sie Zeit, um knapp 300.000 Euro in Form von Direktkrediten zu sammeln. Mit 30. Juni läuft die Frist ab – erreicht haben die Neun ihr Ziel aber jetzt schon: „Es fehlen nur noch ein paar Überweisungen, bis 30. Juni sollte aber das gesamte Geld da sein“, berichten sie.

Der Beifall kommt in Form von Krediten

Insgesamt haben rund 80 Privatpersonen durchschnittlich 3500 Euro investiert – eine Anlageform, die sich auszahlt: Der Zinssatz bei den Direktkrediten beträgt bis zu zwei Prozent und macht eine Investition damit profitabler als ein klassisches Sparbuch. Sicherheit bekommen die Anleger durch den Wert des Hauses, erklären die Initiatoren: „Immobilien werden in den nächsten Jahren sicher nicht an Wert verlieren. Außerdem haben wir kein Interesse daran, am Immobilienmarkt zu konkurrieren.“

Über 100 Erfolgsbeispiele in Deutschland

Dass so ein Projekt tatsächlich funktionieren kann, zeigen zahlreiche Wohngemeinschaften in Deutschland, die nach demselben Prinzip funktionieren: Von 125 Häusern ist dort nur ein einziges gescheitert. Österreichweit sind die Salzburger die Zweiten, die ein Haus vom Markt nehmen. In Linz ist man mit dem autonomen Hausprojekt „Willy Fred“ schon eineinhalb Jahre erfolgreich. Im Haus in Schallmoos können künftig zehn Einzimmer-Wohnungen bezogen werden. Die Mieter sind dann gleichzeitig Vermieter, weil sie durch den Beitritt im Verein der Autonomen Wohnfabrik Miteigentümer des Hauses werden. Alle Entscheidungen werden im Kollektiv getroffen. Die Mietpreise liegen mit 14 Euro pro Quadratmeter zwar im städtischen Durchschnitt, allerdings werden die Bewohner vor unerwarteten Preisschwankungen, oder den Launen eines Vermieters geschützt. Verkauft werden kann das Haus nämlich nicht so einfach: Selbst wenn das Kollektiv der Wohnfabrik auf die Idee käme, müsste der Dachverband der österreichischen Hausprojekte zustimmen – der hat als Miteigentümer ein Vetorecht.

Das Haus der Wohnfabrik hat über 300 Quadratmeter und einen Garten mit Pool. Im Erdgeschoss soll ein barrierefreies Vereinslokal entstehen. Die Einweihungsparty ist Ende Juli.

Von Katharina Maier

Foto: Autonome Wohnfabrik