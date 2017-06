Geschwisterliebe, Geschwisterhiebe

Falls Sie denken, Sie hätten den besten Bruder der Welt, muss ich Sie leider enttäuschen: Den hat meine Tochter.

Wie Sie ja schon wissen, hab ich zwei Kinder. Das ist weniger als drei, weil mich ein weiteres Kind vom Rand des Wahnsinns in den Abgrund schubsen würde, aber mehr als eins, weil ich eine Verfechterin von Geschwistern bin. Aufschreienden Einzelkindeltern soll gleich gesagt sein: Bitte jeder, wie er möchte und wie es für ihn am besten passt! Ich wollte ursprünglich gar keine Kinder, und dann dachte ich: Na gut, wenn dann zwei. Das kommt daher, dass ich selbst Brüder habe, die ich niemals missen möchte. Zudem glaubt man ja, wenn man das erste hat, so schlimm wird’s mit einem zweiten nicht werden, doch dann ist es erst mal nicht doppelt so anstrengend, sondern anstrengend zum Quadrat, eine Explosion an Müdigkeit und Geschrei und Überforderung.

Und ja, manche haben zu mir gesagt: „Wärst du halt bei einem geblieben“ oder „Der Trend geht eh zum Einzelkind“. Aber trotz der Zeit, in der ich mich vor Erschöpfung nach einem Gnadenschuss gesehnt hab, würde ich nichts ändern wollen. Jetzt erlebe ich als Erwachsene mit, wie eine Geschwisterbeziehung entsteht, und das ist schön. Der große Bruder hat seine Schwester von der ersten Sekunde an geliebt. Er kam ins Krankenhaus, hat sie vorsichtig gehalten, sie „Schokoladenmaus“ genannt und übers ganze Gesicht gestrahlt. Nie war er eifersüchtig. Die zwei halten zusammen. Sie stellt sich schützend vor ihn und zischt: „Was willst du von meinem Bruder?“, auch wenn das Kind, das ihn blöd angemacht hat, drei Köpfe größer ist, und er tut alles, wirklich alles für sie. Wenn sie keine Süßigkeiten mehr hat, weil sie immer sofort alles auffrisst, teilt er seine. Jeden Morgen hat sie ihre Adventschokolade mit einem Haps vertilgt, und er hat mit einem Messer seine halbiert, für sie. Als ihr Euro in einem Automaten steckenblieb, ohne dass was rauskam, gab er ihr einen von seinem Taschengeld. Er räumt ihre Sachen auf, weil sie zu faul ist, und sie fragt ihn morgens als Erstes, wie es seiner Verletzung geht.

Geschwister prägen uns fürs Leben, mit niemandem haben wir eine vergleichbare Beziehung. Niemanden lieben und hassen wir so sehr wie unsere Geschwister, niemand kennt uns auf diese Art. Wir haben eine einzigartige Zeit miteinander verbracht, die Kindheit, haben Abenteuer bestanden, uns gegenseitig nicht verratscht, uns geschlagen und gefeigelt, uns manchmal tief verletzt. Aber der eigene Bruder, der war halt schon immer der beste.

Mareike Fallwickl arbeitet als freie Texterin und Lektorin. E-Mail: interaktiv@svh.at