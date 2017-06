Dieser Kraftplatz überzeugt auch kulinarisch

Im Westteil ist das Tote Gebirge nicht so unwirtlich, wie es der Name vermuten lässt: Es gibt ausreichend Wasser und es ist auch im Sommer saftig grün.

Mitten in dieser Traumlandschaft findet sich auch ein echtes Hüttenjuwel. Das Ebenseer Hochkogelhaus steht nahe dem gleichnamigen Gipfel, der sich als mächtige Felsbastion weit nach Norden vorschiebt. Seit 2016 führen Christine und Robert mit ihrem jungen Team das Naturfreunde-Haus. Sie haben hier eine echte Wohlfühloase geschaffen. Auch kulinarisch: Das Linsendal ist ein Gedicht.

Ausgangspunkt:

Schwarzenbachparkplatz (532 m). Zufahrt von Ebensee (nahe der Saline) Richtung Offensee. Dann zum Kraftwerk Offensee nach Süden abbiegen.

Route:

Vom Parkplatz folgt man der abgeschrankten Straße parallel zum Bach taleinwärts. Bei der Wegteilung Almweg-Ursprungweg (Wegweiser) folgt man wahlweise einem der beiden Steige. Der Almweg führt durch Buchenwald zum Mittereckerstüberl, der frisch sanierte Ursprungweg folgt dem Bachverlauf. Beim gemütlichen Mittereckerstüberl (752 m) gelangt man wieder auf eine Straße, der man bis zum nächsten Wegweiser (800 m) folgt. Hier zweigt der Hüttenzustieg ab und führt, teilweise steil, zwischen Grünberg und Hochkogel nach Süden.

Der Weg ist zwar karsttypisch etwas ruppig, aber mit vielen Kehren technisch einfach zu gehen. Zum Schluss dreht er auf West und man erreicht das Hochkogelhaus (1558 m), das am Verbindungsrücken zwischen Hochkogel und Rauhenkogel liegt. In wenigen Minuten nach Norden auf den weit vorgelagerten, aussichtsreichen Hochkogelgipfel (1591 m) – Abstieg wie Anstieg.









Variante:

In unmittelbarer Hüttennähe führt ein Klettersteig über den Kleinen (1747 m) und den Großen Rauhenkogel (1798 m). Der Klettersteig ist mit C/D (eine Schlüsselstelle am Kleinen Rauhenkogel) bewertet – er ist ein knackiger Steig; vor allem wenn man ihn als Tagestour mit dem Zustieg zur Hütte kombiniert. Eine Besonderheit ist der Abstieg: Dieser folgt dem „Westwand-Klettersteig“ am Großen Rauhenkogel und ist mit B bewertet. Topo: www.bergsteigen.com

Wissenswertes

Anforderung: Mittelschwere Bergwanderung. 1050 Höhenmeter und 3 Stunden im Anstieg. Wanderausrüstung.

Karte: Kompass Nr.19, „Almtal – Totes Gebirge“, 1:50.000.

Literatur: Gisbert Rabeder, Alpenvereinsführer „Totes Gebirge“, Verlag Rother, 2005.

Einkehr: Ebenseer Hochkogelhaus, Mittereckerstüberl, Sperrzeiten: Im Herbst sind Hochkogelhaus und Mittereckerstüberl aus Jagdgründen teils geschlossen.