Der Fluch des Siebenschläfertages

Witterungsregeln gehen vom gegenwärtigen Wetterzustand aus, um den Verlauf der nächsten Wochen oder Monate vorherzusagen. Ein Paradebeispiel ist die Siebenschläfer-Regel: „Regnet es am Siebenschläfertag (27. Juni), es noch sieben Wochen regnen mag.“

Es ist die erfolgreichste, wenn nicht gar verlässlichste Wetterregel überhaupt. In zwei Drittel aller Jahre setzt sich die da herrschende Großwetterlage in den folgenden Wochen fort. Hat sich bis dahin bereits ein Ausläufer des berühmten Azorenhochs zu den Alpen vorgewagt, bleiben uns Sonnenschein und Hitze noch länger erhalten. Hat sich das Hoch noch nicht ausgebildet, ist die Wahrscheinlichkeit für einen unbeständigen und feucht-kühlen Sommer hoch. Wegen ihrer hohen Treffsicherheit hatte die Regel schon in früheren Zeiten eine große Bedeutung für die bäuerliche Bevölkerung – waren doch die Ernte und das Wohlergehen der Familie zu einem großen Teil von der Witterung im Hochsommer abhängig. Auch heute noch ist das Medieninteresse an diesem Tag enorm. Da geht manchmal unter, dass man nicht nur das Wetter am 27. Juni allein betrachten darf. Ein kräftiges Gewitter am Siebenschläfertag ist noch kein Hinweis auf einen „verhagelten“ Sommer, im Auge behalten sollte man die folgenden zehn Tage. Heuer kippt die Hitzewelle ausgerechnet im sensiblen Zeitfenster hin zu unbeständigem Westwetter – das werden die Salzburger Bademeister nicht gern sehen …

Das Wetter in dieser Woche

Die große Hitze geht zu Ende, es stellt sich unbeständiges und deutlich kühleres Wetter ein.