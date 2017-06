Briefträger im Laufschritt

Die Post baute 2000 Zusteller ab. Möglicherweise zu viel. Dennoch: Das alte Staatsmodell ist mausetot.

Wenn tagelang keine Post mehr kommt, wenn der Zusteller ohne zu läuten den gelben Zettel einwirft, wenn bezahlte Postwürfe erst nach der darin beworbenen Veranstaltung eintrudeln und Brieffächer trotz Werbeverbots zugemüllt sind – dann darf man mit Fug und Recht sagen: Die Post hat ein Problem.

Lange wurden die Aus- und Vorfälle von der Unternehmensführung mit Grippewellen und außergewöhnlichen Umständen klein geredet. Und klar: Bei täglich Hunderttausenden Sendungen passiert schon mal was. Geschenkt! Aber die Beschwerden rissen eben nicht ab. Auch in Salzburg gewann man den Eindruck, die Post wird „immer schleißiger“.

Das sah nun offenbar auch die Konzernführung ein und startete eine Personaloffensive. Warum man das nicht hinausposaunt? Weil mehr Jobs zwar der Volkswirtschaft gut tun, nicht aber unbedingt dem Börsenkurs und dem Shareholder Value.

Die Post ist ein Paradebeispiel, was passiert, wenn Staatsbetriebe in Unternehmen moderner Prägung umgewandelt werden. Man fuhr einen harten Sparkurs, sperrte unzählige Postämter zu, baute 2000 (beamtete) Zusteller ab – mit Anreizen aber auch mit Gerichtszwang. Das bringt Tränen und Leid mit sich. Die Personalvertreter, die offen – und mit Hilfe der Medien – Kritik übten, wurden mit Prozessen eingedeckt. Salzburgs aufmüpfigen Christgewerkschaftern wurde eine Zeitlang sogar der E-Mailanschluss gesperrt. Die Betriebsräte haben all das überlebt, einige Verfahren auch gewonnen. Aber sie reden nicht mehr offen mit Journalisten. Nervlich ist man angeschlagen.

Unzweifelhaft klar ist: Die alte Staatspost hätte ohne Reform zusperren müssen. Auch ohne Fall des Monopols. Denn das menschliche Streben treibt die Dinge ständig voran. Amazon und andere Online-Riesen nutzen heute neue Transportdienste und lassen ihre Kunden gleich auch abstimmen, ob der Service von DHL, GLS, DPD, Hermes gut war.

Das Logistikgeschäft ist heute eines der härtesten überhaupt. Das gemütliche Arbeiten von früher, den kleinen Tratsch mit dem Briefträger gibt es schon lange nicht mehr. Auch bei der Post herrschen heute Druck, Tempo und Personalfluktuation. Zuletzt machte man 200 Millionen Euro Gewinn, erhöhte die Dividenden. Den Mitarbeitern wünscht man heute – Entlastung.