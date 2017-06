Filmkritik: „Born to be blue“

Chet Baker zählt zu den tragischen Figuren des Jazz. In den 50er Jahren als „James Dean des Jazz“ hochgepriesen…

…ist sein Leben in der Folge immer wieder geprägt von Drogen, Abstürzen und Gefängnisaufenthalten, bis er 1988 bei einem mysteriösen Sturz aus einem Hotelfenster in Amsterdam stirbt. „Born to Be Blue“ erzählt von einem Tief- und Wendepunkt im Leben des melancholischen Trompeters mit der sanften Stimme. 1966 holt ihn ein Hollywood-Produzent aus dem Gefängnis, um einen Film mit ihm über sein Leben zu drehen. Das Projekt scheitert, aber zumindest lernt der Musiker bei den Dreharbeiten eine Frau kennen, die ihm Halt gibt. Als ihm einstige Dealer die Vorderzähne ausschlagen, scheint die Karriere endgültig vorbei zu sein. Doch mit Hilfe seiner Freundin Jane arbeitet er hartnäckig an einem Comeback.

Inszenierung:

Im Unterschied zu „Let’s Get Lost“, Bruce Webers definitiver Chet Baker-Doku aus dem Jahr 1988, nimmt es der kanadische Regisseur Robert Budreau in „Born to Be Blue“ mit den biografischen Fakten nicht ganz so genau. Verbürgtes vermischt sich hier mit Erfundenem, und im Zweifelsfall entscheidet sich der Film stets für die Legende. Die Erzählweise ist raffiniert: Gegenwart, Erinnerungen und Film im Film-Szenen vermischen sich ebenso wie Schwarz-Weiß- und Farb-Bilder. Visuell beschwört der Film mit Vorliebe die ikonografischen Bilder Chet Bakers von William Claxton: Der coole Trompeter als großer Melancholiker. Ethan Hawke verkörpert den begnadeten wie selbstzerstörerischen Musiker angenehm unprätentiös und singt die Lieder im Film selbst.

Botschaft:

„Born to Be Blue“ verschweigt am Ende nicht, dass Baker seine besten Aufnahmen dem Drogenkonsum verdankte. Sein Leben hat Heroin jedoch ruiniert.

Der bewegendste Moment: Die Aufeinandertreffen mit Trompeter Miles Davis. Beim ersten Auftritt im Birdland 1954 kränkt ihn Davis mit der Bemerkung: „Geh zurück zu deinem Strand. Komm wieder, wenn du ein bisschen gelebt hast.“

Fazit:

„Born to Be Blue“ verneigt sich sehr frei und stilvoll vor der Trompeter-Legende Chet Baker. (Seit 17. Juni im Neuen Mozartkino, ab 30. Juni im Das Kino.)

Helmut Hollerweger